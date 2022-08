Britische Supermarktkette entfernt Mindesthaltbarkeitsdatum

(c) imago images/ZUMA Wire (Keith Mayhew via www.imago-images.de)

Die Kette Waitrose will ihre Kundschaft so zum Kauf von Lebensmitteln bewegen, die zwar per Datum abgelaufen, aber noch essbar sind. Ein entsprechender Hinweis soll auf gut 500 Artikeln verschwinden.

Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung schafft die britische Supermarktkette Waitrose die Mindesthaltbarkeitsdaten auf Hunderten Produkten ab. Wie das Unternehmen mitteilte, soll ab September der Hinweis „best before" bei fast 500 Artikeln verschwinden. Vor allem bei abgepacktem frischem Obst und Gemüse, Kräutern und auch bei Pflanzen wird dieser entfernt. Das solle dazu dienen, Kundinnen und Kunden zum Verzehr von Lebensmitteln zu bewegen, die zwar abgelaufen, aber noch essbar sind.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum legt fest, bis wann der Hersteller bei richtiger Lagerung garantiert, dass ein Lebensmittel alle spezifischen Eigenschaften behält – es kann aber auch nach Ablauf des Datums durchaus noch verzehrbar sein.

Verbrauchsdatum bleibt

Davon zu unterscheiden ist das Verbrauchsdatum, das auf leicht verderblichen Lebensmitteln steht. Ein späterer Verzehr ist mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Laut Waitrose sollen diese Daten bleiben.

Lebensmittelverschwendung sei in Großbritannien nach wie vor ein „großes Problem", schrieb das Mutterhaus von Waitrose, John Lewis, in einer Aussendung. Britische Haushalte werfen demnach jährlich 4,5 Millionen Tonnen verzehrbare Lebensmittel weg.

