Dóra Maurer: „Quadrate sind mir zu langweilig“

Dóra Maurer, Grande Dame der ungarischen Kunst, hat den Ringturm mit einer riesigen Leinwand ummantelt. Der „Presse“ erläutert sie dieses Werk mit dem Titel „Miteinander“ – und verrät, dass Hundertwasser sie nie angezogen hat.

Seit 2006 beauftragt der Wiener Städtische Versicherungsverein Künstler, die Konzernzentrale im Wiener Ringturm mit einem überdimensionalen, 4000 Quadratmeter großen Bild zu ummanteln. Heuer stammt es – voraussichtlich bis Ende September affichiert – von der Grand Dame der ungarischen Kunst: Dóra Maurer, bekannt für ihre strengen Kompositionen abstrakter geometrischer Formen. 1936 in Budapest geboren, erhielt sie 1967 ein Arbeitsstipendium in Wien – und pendelt seither zwischen den beiden Städten.

Die Presse: Worauf gründet Ihr Entwurf für den Wiener Ringturm?

Dóra Maurer: Anfang der 1970er-Jahre habe ich ein System mit rechteckigen farbigen Feldern entwickelt, die sich Schritt für Schritt verschieben und so ständig wechselnde Form- und Farbkonstellationen bilden. Meine Motive seither sind einfachste geometrische Formen. Aber keine Quadrate, die sind mir zu langweilig. Die Asymmetrie dagegen bringt Interessantes und Unvorhergesehenes in die Komposition. Im Kunstraum Buchberg habe ich 1983 mit dieser atmenden Konstruktion den ganzen Raum, auch den Fußboden bemalt. Daran knüpft der Entwurf „Miteinander“ für Wien an.

Wie haben Sie diesen Entwurf entwickelt?

Ich habe erst einmal Blödsinn ausprobiert: Was oben war, sollte nach unten, das Untere hochgehen. Aber mein Galerist in Budapest riet davon ab. Früher habe ich mit meinem Grafik-Studenten Balázs Czeisel Buchumschläge entworfen, die wir nicht mit Vorder- und Rückseite, sondern als Ringsherum-Konstruktion anlegten. So ist auch der Ringturm-Entwurf, ohne Anfang und Ende. Es ist ein Detail aus einem vorhandenen Werk, in einem ganz kleinen Format, das dann auf dem Computer vergrößert wurde: In diesem Kontinuum entsteht ein Zentrum, aus dem die Linien herausgehen und wieder zurück.

Worauf bezieht sich der Titel „Miteinander“ – auf die Farben oder auf Menschen?

Zuerst auf meine Kunstwerke, auf die Formationen und die Farben. Die Menschen stehen im Hintergrund.

Was reizt Sie an geometrischen Formen?

Es sind nicht einfach nur Formen und Verbindungen von Formen, es sind kräftige visuelle Ausdrücke: Wie eine Melodie, die man nicht in Worten beschreiben kann. Und auch nicht soll, sonst verschwindet sie.

Ein Entwurf für das Projekt (c) Hertha Hurnaus/Dóra Maurer (HERTHA HURNAUS)

Kannten Sie in den 1960er-Jahren die Konkrete Kunst – Kollegen wie Max Bill oder Richard Paul Lohse?

Sicher, aber in der Konkreten Kunst waren die Formen eine Hilfe, nicht das Ziel. In dieser astreinen Form interessierte mich Geometrie nicht – man weiß von Anfang an, was entsteht, wenn man ein Quadrat zerstückelt.

Dennoch arbeiten Sie, wie die Künstler der Konkreten Kunst, mit Grundfarben.

Ja, aber bei meinen Verschiebungen von Formen entstehen Überlappungen – und damit auch neue Farben.

Wie ungewöhnlich wirkte Ihre Kunst in den 1960er-Jahren? Dominierte damals in Ungarn nicht die figurative Malerei?

In Ungarn gab es zu der Zeit viel mehr konstruktive Kunst als in Österreich! Durch Josef Hoffmann und die anderen ist Geometrie hierzulande ganz anders aufgefasst worden als in Ungarn, wo sie meist viel einfacher, krasser – und auch mehr als vereinfachte Umschreibung der gesehenen Formen – wahrgenommen wurde. Geometrie wurde in Ungarn sozusagen falsch verstanden, als Erweiterung des Kubismus.

Was meinen Sie mit „falsch verstanden“?

Die Geometrie wurde mit einer Art Verdichtung der Natur verbunden. So hat sie in den 1970er-Jahren auch gewirkt – und wurde neben dem Sozialistischen Realismus geduldet. Das war ein wenig anders als die Konkrete Kunst im Westen.

Gilt diese Beschreibung auch für Ihre eigene Kunst?

Meine Arbeit hat mit Dichtung auf eine andere Art zu tun – das Erlebte fügt formale und farbliche Elemente zur Arbeit hinzu, aber nicht wortwörtlich. Auch nicht als etwas Seelisches, sondern eher rhythmisch.

Haben Sie Ihre abstrakt-geometrische Kunst als Opposition zum offiziellen Sozialistischen Realismus verstanden?

Der hat mich nie interessiert. Ich habe gemacht, was ich wollte. Manchmal wurden meine Werke deswegen nicht ausgestellt, am Ende meines Studiums erhielt ich kein Diplom. Das störte mich nicht.

Sie sind schon in den 1960er-Jahren häufiger nach Wien gereist. Hat die österreichische Kunst Sie beeinflusst?

Nein, gar nicht, hier war die Kunst ja surrealistisch . . .

Meinen Sie die Phantastischen Realisten, wie Arik Brauer oder Rudolf Hausner?

Eher Fuchs, Lehmden, Hundertwasser – deren Werk hat mich nicht angezogen.

Sie hatten eben eine Retrospektive in der Londoner Tate Modern und in der Kunsthalle Bielefeld – nimmt das Interesse an Ihrem Werk in den vergangenen Jahren zu?

Ich stelle seit 1961 in Galerien und Museen aus. Nach der Retrospektive in der Tate Modern hat mich die White Cube Gallery gefunden, gerade zeigt sie meine Arbeit in Palm Beach. Verwirrend ist, dass White Cube eine ganz andere Vorstellung von den Preisen meiner Arbeiten hat. Ich verkaufe meine Arbeiten ungern – ich brauche einige im Atelier, weil ich daraus noch Kräfte ziehen kann.

Sie möchten Ihre Werke nicht verkaufen?

So habe ich das nicht gemeint. Ich möchte nur, dass meine Arbeiten bei mir sind.