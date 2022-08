Was steckt hinter Gerüchten um den "Energie-Lockdown"?

Städte und Gemeinden müssen Energie sparen - auch in den Schulen. Home-Schooling oder gar neue „Energieferien“ seien aber nicht geplant, versichert das Bildungsministerium.

Drohende Energieengpässe setzen auch den rund 2100 Gemeinden Österreichs immer mehr zu. In den kommenden Wochen und Monaten wird das Heizen, Kühlen und Beleuchten von öffentlichen Gebäuden für diese empfindlich teurer. Davon sind auch Schulgebäude betroffen. Hartnäckig halten sich derzeit Gerüchte, dass einzelne Bildungsdirektionen bereits an Plänen tüfteln würden, die Schulen deshalb in ein energiesparbedingtes Distance Learning zu schicken. Im Bildungsministerium widerspricht man vehement: „Dass Schulen wieder flächendeckend geschlossen werden, ist ausgeschlossen“, sagt ein Sprecher von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zur „Presse“.

Was steckt hinter den Gerüchten um den „Energie-Lockdown“?

Dass sich der Städtebund zuletzt aktiv bei den Kommunen erkundigt hat, welche Sparmaßnahmen im Notfall getroffen werden könnten, dürfte Gerüchte genährt haben, dass sich die Schulen bereits auf ein neuerliches Distance Learning vorbereiten würden, um Energie zu sparen. Tatsächlich bildete die Regierung mit August eine interministerielle Arbeitsgruppe, die Energiesparmaßnahmen für Bundesgebäude erarbeiten soll, berichtet das Bildungsministerium auf Nachfrage. Diese soll auch Ausstiegspfade aus fossilen Energieträgern für vom Bund genutzte Objekte erarbeiten. Konkrete Maßnahmen in den Schulen umfassen die Optimierung von Beleuchtung, Belüftung, Kühlung und Heizung. Auch IT-Geräte sollen auf ihre Effizienz geprüft werden. Begleitend soll es eine Fotovoltaik-Offensive bei Bundesgebäuden geben, heißt es aus dem Büro von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Distance Learning sei kein Thema.

In der Salzburger Bildungsdirektion dementiert man ebenfalls. Man stelle derzeit lediglich Gedankenspiele an, wo und wie Energie im Extremfall eingespart werden könnte, weil viele Standorte an der Gasversorgung hängen würden. Tatsächlich wird dabei auch über eine Art Distance Learning diskutiert. Sollten nicht mehr alle Klassenräume beheizt werden können, könnten Schüler in anderen Klassen oder im Turnsaal gesammelt – und falls nötig digital – unterrichtet werden. Ein Distance Learning wie jenes infolge der Corona-Lockdowns sei aber nicht geplant.

Könnte es ein Revival der früheren „Energieferien“ geben?

Wer in den 1970er-Jahren in die Schule ging, kann sich womöglich noch an die ersten Semesterferien erinnern, die ab 1974 erstmalig als sogenannte Energieferien in Österreich eingeführt wurden. Sie waren eine Reaktion des damaligen SPÖ-Bildungsministers, Fred Sinowatz, auf die erste Ölpreiskrise. In vier – nach Bundesländer gestaffelten – unterrichtsfreien Wochen sollte so das Heizöl für die Schulen eingespart werden. Die Opec hatte zuvor die Fördermenge gedrosselt, um den Westen dessen Öl-Abhängigkeit spüren zu lassen. Der Preisdruck des Ölembargos führte in Deutschland und Österreich auch zu autofreien Tagen.

Weder Distance Learning noch weitere Ferien seien denkbar, heißt es aus dem Bildungsministerium. Beides sei „kein Thema“. Inwiefern die Energieferien der 1970er-Jahre tatsächlich zum Sparen getaugt haben, ist zudem umstritten. Denn tatsächlich nutzten die meisten Familien die zusätzliche Zeit, um auf Skiurlaub zu fahren. Die Ferien wurden vielmehr zu einem unverzichtbaren Motor für den heimischen Wintertourismus.

Welche Maßnahmen setzen die Gemeinden noch?

Wie „Die Presse“ berichtete, planen etwa Linz, Wiener Neustadt und Wien die Beleuchtung öffentlicher Gebäude (teils) abzuschalten. Auch das Thema Flutlicht in Stadien wird derzeit diskutiert (siehe Artikel auf Seite 10). In kleineren Gemeinden könnten Straßenräume nun mit Bewegungsmeldern ausgestattet werden. Schon jetzt setze man auf eine umfassende Umrüstung auf LED-Lampen, heißt es vom Städtebund. Überlegt wird auch, die Temperatur in Gebäuden zu drosseln und Warmwasser einzuschränken. Generell sei der Ausstieg aus Gas das Ziel.