Sterbefälle durch Hitzeperiode im Juli deutlich angestiegen

In der dritten Juli-Woche war es außergewöhnlich heiß in Österreich, hier stieg auch die Zahl der Todesfälle deutlich an.

In der dritten Juli-Woche verstarben in Österreich 1827 Menschen. Das sind 275 mehr als in der Woche davor und 24 Prozent mehr als im Durchschnitt dieser Kalenderwoche.

Die Sterbefälle in Österreich sind durch die Hitzewelle im Juli deutlich angestiegen, wie die Statistik Austria vermeldet. Nach der Omikron-Welle im April war die Zahl tendenziell gesunken. In der 29. Kalenderwoche - das war die dritte Juli-Woche - nahmen die Todesfälle wieder zu. Da verstarben in Österreich 1827 Menschen, um 275 mehr als in der Woche zuvor.

Das sind auch "24 Prozent mehr als im Durchschnitt der gleichen Kalenderwoche des Vor-Corona-Zeitraums 2015 bis 2019", erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Nach vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria ist die Zahl der wöchentlichen Sterbefälle seit April 2022, als der Höhepunkt der Omikron-Welle knapp überschritten war, zunächst tendenziell gesunken. Gab es in der 14. Kalenderwoche 2022 (4. bis 10. April) 1964 Verstorbene, so verringerte sich diese Zahl bis zur Kalenderwoche 21 (23. bis 29. Mai) auf 1529 Personen, wobei es zwischenzeitlich auch Schwankungen gab.

Außergewöhnlich hohe Temperaturen

Von der 22. bis zur 28. Kalenderwoche verstarben wöchentlich jeweils zwischen 1552 (Kalenderwoche 28) und 1646 (Kalenderwoche 26) Menschen. In der dritten Juli-Woche, die der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) zufolge von außergewöhnlich hohen Temperaturen geprägt war, stieg die Zahl der Verstorbenen allerdings wieder auf 1827. Sie war damit um 15 Prozent höher als in derselben Woche des Vorjahres und um 24 Prozent höher als der Fünfjahresdurchschnitt der Vergleichswoche 2015 bis 2019.

