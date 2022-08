Magenta-Chef Bierwirth wechselt zur Erste Group

Nach einer mehrmonatigen Einarbeitungsphase soll Andreas Bierwirth zum Chief Retail Officer in den Vorstand der Erste Group bestellt werden.

Magenta-Chef Andreas Bierwirth wechselt ab 1. Oktober zur Erste Group. Gemeinsam mit Erste-CEO Willibald Cernko soll Bierwirth zunächst das Privatkundengeschäft leiten. Nach einer mehrmonatigen Einarbeitungsphase sei geplant, dass der Manager dann als Chief Retail Officer (CRetO) in den Vorstand berufen werde, teilte die Großbank mit Sitz in Wien in einer Aussendung mit. Er werde damit künftig für die Steuerung der Retailagenden der gesamten Gruppe zuständig sein.

„Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Andreas Bierwirth einen so prominenten und gleichzeitig höchst kompetenten Manager für die Retailagenden der Erste Group zu gewinnen", wird Friedrich Rödler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Erste Group, in der Aussendung zitiert.

Auch CEO Willibald Cernko zeit sich erfreut: „Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Andreas. Er wird mit seiner Erfahrung aus ganz anderen Branchen neue Blickwinkel und Impulse in unser Retailgeschäft einbringen. Und genau das ist mir wichtig“, so Cernko.

Bierwirth begann 2002 seine Karriere mit der Etablierung der Germanwings als Low-Cost-Airline. Nach einem Zwischenstopp als Leiter des Miles & More-Programms der Lufthansa wechselte er im Jahr 2008 in den Vorstand der AUA. Seit September 2012 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria, heute Magenta Telekom.

„Das ist eine enorm spannende Herausforderung, auf die ich mich wirklich sehr freue. Das Retailgeschäft ist meine absolute Leidenschaft und die letzten Jahre bei Magenta habe ich mit vollem Fokus für die Kunden gearbeitet. Genau das möchte ich auch hier tun,“ so Bierwirth zu seiner neuen Aufgabe.

