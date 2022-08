AUA spürt Aufwind und halbiert Verlust im ersten Halbjahr

Das Betriebsergebnis der Fluglinie war im zweiten Quartal bereits leicht positiv. Über das gesamte Halbjahr betrachtet war dieses - auch wegen der hohen Kerosinpreise - mit minus 106 Millionen Euro aber noch immer tiefrot.

Die AUA fliegt im Sommer schon mit 87 Prozent der Vor-Corona-Kapazität und hat im zweiten Quartal bereits einen kleinen Überschuss von zwei Millionen Euro beim bereinigten Betriebsergebnis (EBIT) erzielt. Über das gesamte Halbjahr betrachtet lag das Angebot aber mit 68 Prozent noch immer deutlich unter dem Niveau von 2019 und das Betriebsergebnis (EBIT) war auch wegen der hohen Kerosinpreise mit minus 106 Millionen Euro noch immer tiefrot.

Mit 4,2 Millionen Passagieren wurden im ersten Halbjahr 2022 fast viermal so viele Fluggäste befördert wie vor einem Jahr. "Austrian Airlines ist dank voller Sommerflieger eindeutig wieder im Steigflug", sagte AUA-Chefin Anette Mann laut Mitteilung. "Die anhaltende Pandemie, massiv gestiegene Treibstoffkosten sowie konjunkturelle Unsicherheiten stellen uns aber weiterhin vor sehr große Herausforderungen." Ein Drittel des staatlich besicherten Kredites habe man aber bereits zurückgezahlt und die Kurzarbeit beendet.

Aufwendungen mehr als verdoppelt

Die Gesamterlöse waren im zweiten Quartal mit 502 Millionen Euro fast viermal so hoch wie im Vorjahresquartal (136 Millionen Euro). Allerdings haben sich auch die Aufwendungen auf 500 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Im Halbjahr stiegen die Gesamterlöse um 253 Prozent auf 710 Millionen Euro, wovon mehr als 70 Prozent im zweiten Quartal erwirtschaftet wurden. Die betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber der ersten Jahreshälfte 2021 von 399 Millionen auf 816 Millionen Euro - das Adjusted EBIT wurde von minus 198 Millionen auf minus 106 Millionen Euro verbessert.

AUA-Mutter Lufthansa erwartet operativen Gewinn

Nach der Rückkehr in die Gewinnzone im zweiten Quartal rechnet die Lufthansa jetzt auch für das Gesamtjahr im Tagesgeschäft mit schwarzen Zahlen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte 2022 mehr als eine halbe Milliarde Euro erreichen, teilte die AUA-Mutter am Donnerstag in Frankfurt mit. Dazu soll vor allem eine weitere Erholung im Passagiergeschäft beitragen.

Bisher hatte Vorstandschef Carsten Spohr nach den tiefroten Zahlen des zweiten Corona-Jahres 2021 nur eine Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt. Wegen der Streichung Tausender Flüge soll die Flugkapazität im laufenden Sommerquartal allerdings nur 80 statt 85 Prozent des Vorkrisen-Niveaus erreichen.

Im zweiten Quartal erzielte die Lufthansa einen Umsatz von knapp 8,5 Milliarden Euro und damit gut zweieinhalbmal so viel wie im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum. Der bereinigte operative Gewinn lag mit 393 Millionen Euro im oberen Bereich der Spanne, die der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen Mitte Juli angekündigt hatte. Ein Jahr zuvor hatte hier ein Minus von 827 Millionen Euro gestanden. Unter dem Strich verdiente die Lufthansa 259 Millionen Euro nach einem Verlust von 756 Millionen im Vorjahreszeitraum.

