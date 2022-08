Heißer Freitag, dann kommt die Abkühlung

Am Freitag klettern die Temperaturen noch auf bis zu 37 Grad. Das Wochenende wird hingegen unbeständig und deutlich kühler.

Auf den Hitzehöhepunkt folgt die Abkühlung: Der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) zufolge wird es morgen, Freitag, noch einmal so richtig heiß mit Temperaturen bis 37 Grad. Dann folgt allerdings die Abkühlung, wobei im Westen Österreichs schon am Freitagnachmittag mit Regenschauern und teils heftigen Gewittern zu rechnen ist. Das Wochenende und der Wochenbeginn sind deutlich unbeständiger und auch kühler.

Freitag: Osten Sonne, Westen Regen

Die Details: Am Freitag überwiegt weiter der Sonnenschein in vielen Teilen Österreichs. Oft zeigen sich nur wenige Wolken und verbreitet wird es sehr heiß. In der Westhälfte bilden sich am Nachmittag und Abend zahlreiche Regenschauer und Gewitter. Mitunter können diese auch heftig ausfallen.

In der Osthälfte scheint die Sonne hingegen bis zum Abend ungestört. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen, im Donauraum frischt am Abend Westwind auf. Die Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 22 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 30 bis 37 Grad.

Samstag: Zahlreiche Gewitter

Am Samstag legt sich eine Kaltfront über Österreich. Zahlreiche Regenschauer treffen ein. Vor allem in der Südhälfte kommt es am Nachmittag auch zur Entwicklung von zahlreichen Gewittern. Zwischendurch scheint die Sonne, die meisten Wolken halten sich im Bergland der Alpennordseite. Der Wind bläst in den östlichen Landesteilen mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord, sonst bleibt es eher bei schwachem Wind. Von 15 bis 24 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf sehr schwüle 23 bis 31 Grad.

Sonntag: Quellwolken

Der Sonntag startet im Bergland mit einigen Restwolken, abseits davon überwiegend sonnig. Im Tagesverlauf entstehen vermehrt Quellwolken und ab Mittag steigt die Gewitterneigung besonders in der Westhälfte deutlich an. Im Osten und Südosten bleibt es vergleichsweise stabiler und länger sonnig. Im Norden und Osten bläst mäßiger, mitunter sogar lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 19 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 22 bis 29 Grad.

Montag: Sonne mischt wieder öfter mit

Die neue Woche beginnt am Montag oft bewölkt, nur ganz im Westen bereits von der Früh weg recht sonnig. Vor allem im Süden und Osten kann es aus der Nacht heraus zu Schauern kommen. Tagsüber bleibt die Luftmasse zumindest im zentralen und südlichen Bergland weiter anfällig für ein paar Schauer- und Gewitterentwicklungen. Dazwischen mischt auch, vor allem von Nordwesten her, immer öfter die Sonne mit. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus Nordwest bis Ost. Zwölf bis 18 Grad hat es in der Früh, tagsüber je nach Sonne etwa 20 bis 27 Grad.

(APA)