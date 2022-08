Der Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr wirft viele Fragen auf. Die Grüne Klubofrau Sigrid Maurer sprach der Polizei Kompetenz und Bereitschaft ab.

Nach der Obduktion gibt es am Suizid der Landärztin Lisa-Maria Kellermayr keine Zweifel. Am Vorgehen der Behörden aber umso mehr. Das wird dadurch, dass die oberösterreichische Polizei Interviewanfragen abblockt, nicht besser. Allzu gerne würde man wissen, ob es nun so etwas wie eine kritische Reflexion gibt. Oder ob man das eigene Vorgehen eh ganz okay findet.

Während der Fall auch international thematisiert wird (Joko und Klaas etwa im deutschen Fernsehen, außerdem der "Guardian"), bleiben die Oberösterreicher aber auf Tauchstation. Findet man dort vielleicht passend zur Urlaubszeit. Die "ZiB 2" hatte am Mittwoch jedenfalls eine Politikerin geladen, die der Behörde ordentlich einschenkte.