Vom endlosen Sommer an den eigenen vier Wänden

Die Vielseitigkeit von Fliesen wird unterschätzt.

Ob als Bodenbelag oder Wandverkleidung: Bad und Küche kommen meist nicht ohne Fliesen aus. Dabei bedenkt man oft gar nicht, welche gestalterischen Möglichkeiten sogar einfache weiße Fliesen bieten.

Marokkanische und mexikanische Fliesen sind wohl die begehrtesten Exemplare unter den handbemalten: Mit ihren kräftigen Farben und orientalisch angehauchten Mustern holen sie die Sonne in die Wohnräume und halten sie bis in die grauen Monate dort fest. In Portugal und Spanien zieren bemalte Kacheln, die Azulejos, seit dem 19. Jahrhundert auch die Außenwände. Bei uns ist diese Kunstform seit Hundertwasser kaum noch zu sehen, obwohl sie langweilige Hausfassaden optisch enorm aufzuwerten vermag. Wer sein Eigentum mit einer individuellen Note schmücken möchte, könnte sich also in der Fliesenmalerei versuchen – oder einen Profi beauftragen, der weiße Fliesen in ein mediterranes Kunstwerk verwandelt.