Jetzt hat die Welt den nächsten Konfliktherd: China fühlt sich durch Nancy Pelosis Besuch in Taiwan provoziert und hat mit einem Militärmanöver vor Taiwans Küste reagiert. Was ist, wenn China wirklich angreift? Wieso will der kommunistische Staat den kleinen Inselstaat einnehmen? Und was hat die USA damit zu tun? Der deutsche Experte und Autor Alexander Görlach gibt im Podcast Antworten.

Gast: Alexander Görlach

Sein neuestes Buch „Alarmstufe Rot - Wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt“ ist im Mai 2022 erschienen bei Hoffmann und Campe (240 Seiten, 24,67 Euro)

