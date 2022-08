Verdacht des Doppelmordes: Mutter und Tochter tot aufgefunden

Die beiden Frauen im Alter von 32 und 15 Jahren sind in einer Wohnung im Bezirk Mariahilf in einem Mehrparteienhaus aufgefunden worden. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Am Donnerstagnachmittag sind im Wiener Bezirk Mariahilf zwei Frauen tot aufgefunden worden. Entdeckt wurden die 32-Jährige Mutter und ihre 15-jährige Tochter im Zimmer einer Wohnung eines Mehrparteienhauses.

Eine Ärztin verständigte die Polizei, da die beiden anderen Kinder der Frau - zwei Buben - alleine in die Ordination gekommen waren. Zunächst hatte sie versucht, die Mutter zu erreichen, was nicht gelang. Die Polizisten holten daraufhin die Kinder ab und fuhren sie nach Hause.

Obduktion im Gang

Die Beamten entdeckten schlussendlich gegen 17.15 Uhr die offen stehende Wohnungstür. "Sie sind in die Wohnung hinein und haben vorerst niemanden entdeckt. In einem Zimmer, dessen Tür geschlossen war, haben sie dann die beiden Leichen gefunden", schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen, da die Auffindungssituation auf ein Tötungsdelikt schließen ließ. Wie die beiden getötet wurden, ist noch unklar, eine Obduktion wurde angeordnet und sei aktuell im Gang.

"Der Gerichtsmediziner war noch in der Nacht am Tatort", so Dittrich. Mit einem Abschluss sei im Laufe des Tages zu rechnen, hieß es. Die beiden Buben seien zunächst zu der Polizeiinspektion Taubstummengasse gebracht worden und werden nun von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die näheren Umstände, insbesondere wer für den Tod der beiden Frauen verantwortlich ist, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

(APA)