Hauptbild • (c) MQ Vienna Fashion Week

Zum 14. Mal zeigt sich Wien von seiner anziehendsten Seite.

Designer, Fashion-Fans, Kreative, Szene-Blogger und alle, für die Mode die schönste Nebensache der Welt ist, sollten diesen Termin im Kalender notieren: von 12. bis 17. September wird das MuseumsQuartier (MQ) einmal mehr zur internationalen Bühne für Fashion, Trends und Lifestyle. Auch heuer bietet der Mode-Event jede Menge Highlights.

Schauen, Shoppen, Inspirieren

Nach dem Motto sehen und gesehen werden präsentieren rund 40 Designer ihre Kollektionen am Catwalk. Die MQ VIENNA FASHION WEEK versteht sich aber auch als Shopping Heaven: Besucher können die aktuellen Kollektionen der Designer in der Shopping-Area und in den Pop Up Stores begutachten, anprobieren, kaufen – und sich von den Höhepunkten der Fashion-Season inspirieren lassen.

Modewoche der Superlative

Vertreten sind sowohl renommierte österreichische und internationale Designer, als auch Newcomer der heimischen Modeszene, die im Mode-Zelt ihre innovativen Entwürfe und Labels präsentieren. Der Event bietet Besuchern somit die einmalige Möglichkeit, die zukünftigen Shootingstars hautnah zu erleben.