Vier Teilstipendien im Gesamtwert von 28.800 € der LIMAK Austrian Business School. Durch nachhaltigkeitsorientierte Wertschöpfung in Führung gehen.

Die LIMAK Austrian Business School bietet wissenschaftlich fundierte Management- und Leadership Weiterbildung und steht seit mehr als 30 Jahren für Führungskräfteentwicklung. Um unternehmerische Potenziale zu heben und langfristig erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihre Geschäftsmodelle, Produkte und Wertschöpfungsprozesse anpassen und Managementsysteme kompatibel gestalten.



FÖRDERINHALT

2 x MBA Sustainable Business and the Circular Economy

2 x Universitätslehrgang Sustainable Business and the Circular Economy



TERMINE

Programmstart: 14. Oktober 2022 in Linz

„Der Universitätslehrgang Sustainable Business and the Circular Economy vermittelt Kompetenzen, um Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen sowie die damit verbundenen Wertschöpfungsprozesse im Kontext sich wandelnder Märkte und Rahmenbedingungen aktiv zu gestalten.“ - Erik Hansen, akademischer Leiter

Informationen und Bewerbung Motivationsschreiben und Lebenslauf bis spätestens 12. September 2022 an: stipendium@limak.at Hier finden Sie Informationen zum Universitätslehrgang. Ansprechpartner:in:

Sabrina Olzinger, BA MBA

Tel.: +43 676/898 664 469 Aufbau

10 Anwesenheitstage in 4–6 Monaten inkl. Online Phasen, berufsbegleitend in Modulen geblockt Abschluss

LIMAK Zertifikat Zulassung

Abschluss eines Studiums und mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder eine Qualifikation durch Berufserfahrung, die mit einem Studium vergleichbar ist, sowie ein positiv absolviertes Aufnahmegespräch.

Diese Förderung ist für die Teilnehmer/innen nicht mit anderen preismindernden Aktionen kombinier- und in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bestehende Programm-Teilnehmer/innen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird verständigt.