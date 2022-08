Donauuferbahn: Ein Streit um 19 Kilometer Schiene

(c) dpa-Zentralbild/Patrick Pleul (Patrick Pleul)

Die durchgehende Eisenbahnstrecke nördlich der Donau ist seit fast einem Jahrzehnt Geschichte, nun versucht eine Bürgerinitiative die Revitalisierung. Das gestaltet sich schwierig bis unmöglich.

Verkehrte Welt: Vor neun Jahren hatte sowohl in der Politik als auch in der öffentlichen Meinung der öffentliche Verkehr, insbesondere eine Nebenbahn, ein schlechtes Image. Vor diesem Hintergrund erschien es vielen beinahe als logisch, dass der Entschluss gefasst wurde, die Bahnstrecke am nördlichen Donauufer zu Grabe zu tragen. Aber: Die Bürgermeister der fünf betroffenen Gemeinden liefen – über alle Parteigrenzen hinweg – dagegen Sturm. Vergebens.

Jetzt, in einer Zeit, in der einerseits Treibstoffpreise explodieren und andererseits Temperaturen in die Höhe schnellen, die damit die Klimakrise greifbar macht, haben diese fünf Gemeinden für eine Revitalisierung der Bahn kaum etwas übrig. Klimaticket hin, Klimaticket her.

Der Fall liegt jetzt jedenfalls bei der Volksanwaltschaft. Sie prüft, ob der Bescheid, mit dem grünes Licht für den Abbau von 19 Kilometern Schienen gegeben wurden, überhaupt rechtens war. Mittlerweile machen Bürgerinitiativen Druck; engagiert in dieser Angelegenheit ist der Verein „Verkehrswende“, dessen Name Programm ist, und vor allem die Initiative „Donauuferbahn jetzt!“

Obfrau ist Christa Kranzl, ehemalige Staatssekretärin und niederösterreichische Landesrätin, die mittlerweile nicht mehr SPÖ-Mitglied ist. Sie ist ausgetreten, während ein Ausschlussverfahren gegen sie im Laufen war. Ursache: Sie hat in Persenbeug-Gottsdorf eine Bürgerliste gegründet, mit der sie in den Gemeinderat eingezogen ist.

Blenden wir kurz zurück: In die gesamte Bahnstrecke ist zwischen Mauthausen und Krems jahrzehntelang wenig bis nichts investiert worden. 2010 übernahm das Land Niederösterreich die Bahn von den ÖBB (wie auch alle anderen Nebenbahnen verlängert wurden); in den oberösterreichischen Verlauf der Strecke wurde nun laufend investiert, zwischen Emmersdorf und Krems fahren Tourismuszüge im Sommer, der Input des Landes hielt sich in Grenzen.

Dazwischen klafft eine 19 Kilometer lange Lücke: Zwischen Weins und Leiben wurden die Schienen abgetragen. Die Bürgerinitiative hat begonnen Unterschriften zu sammeln – knapp 4000 unterstützen das Anliegen von „Donauferbahn jetzt!“: Deren Ziel ist es, Personen- und Güterverkehr wieder aufzunehmen und die Strecke durchgehend zu elektrifizieren.

Werden alle Nebenbahnen untersucht?

Die Initiative gibt allerdings auch über die Region hinausgehende Impulse: Denn in Gesprächen mit den Verkehrssprechern der Parlamentsparteien drängte die Delegation der Initiativen darauf, sämtliche Nebenbahnen, die geschlossen worden sind, genauer unter die Lupe zu nehmen. Gut möglich also, dass die Ereignisse um diese Bahnstrecke entlang der Donau, die 1909 in Betrieb genommen worden ist, noch eine Beispielwirkung für ganz Österreich entfaltet.

Spannend wird es, wenn die Volksanwaltschaft tatsächlich zum Schluss kommt, dass die Entscheidung, die zum Abbau der Gleise 2018/19 geführt hat, rechtliche Mängel hat, sodass der (Wieder-) Inbetriebnahme der Bahn jedenfalls kein rechtliches Argument entgegensteht.

Praktische Einwände gibt es mittlerweile jedoch zahlreiche. Denn es sind nicht nur die Gleise entfernt worden. Mittlerweile sind Brücken abgetragen und Straßen gesenkt worden. Und vor allem: Dort, wo früher noch die Eisenbahn fuhr, haben mittlerweile Private Grundstücke gekauft und ihre Eigenheime gebaut. In den Kaufverträgen sind zwar Eisenbahn-Klauseln enthalten, allerdings bestehen Zweifel für deren Durchsetzbarkeit.

Friedrich Buchberger, VP-Bürgermeister in der Gemeinde Hofamt Priel, hat sich mittlerweile zum Sprecher der Gegner einer Vitalisierung der Bahnstrecke aufgeschwungen: „Ich hab mir das angeschaut. Es ist einfach niemand in den Zügen gesessen. Vier Fünftel der Bahngebäude sind verkauft, für den Rest gibt es schon Interessenten.“ Buchberger meint, dass ohnehin die Westbahn-Strecke innerhalb weniger Minuten erreicht werde.

Kranzl wendet allerdings ein, dass im Fall eines Hochwassers eine separate Strecke nördlich der Donau wichtig sei - und überhaupt sei die lokale Verfügbarkeit von Mobilität ein Wert an sich. Derartige Argumente treffen allerdings nicht nur auf die Bahn zwischen Mauthausen und Krems zu, sondern wohl auf die meisten der aufgelassenen Nebenbahnen. Erleben sie in der Klimakrise ein Revival?