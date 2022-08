Tesla baut weitere Fabriken

Auf der Hauptversammlung in Austin wurde auch ein Aktiensplit im Verhältnis 1:3 beschlossen.

Palo Alto. Der weltgrößte Elektroautobauer Tesla plant den Bau weiterer Fabriken. Er werde möglicherweise noch heuer einen neuen Standort ankündigen, sagte Konzernchef Elon Musk am Donnerstag auf der Aktionärsversammlung des US-Unternehmens. Perspektivisch gehe er von weltweit zehn bis zwölf sogenannten Gigafactories aus. Derzeit betreibt Tesla große Fabriken in Kalifornien und Shanghai und baut zwei weitere in Grünheide bei Berlin und Austin im US-Bundesstaat Texas auf. Bis Ende 2022 will der Autobauer auf eine jährliche Produktionsrate von zwei Millionen Fahrzeugen kommen.

Damit rückt Tesla in Schlagdistanz zum Absatz von Premiumherstellern wie BMW und Mercedes-Benz heran. Der Produktionsanlauf in Austin und im deutschen Grünheide lief zuletzt allerdings nicht reibungslos. Musk hatte im Juni erklärt, die beiden Werke verlören aktuell Milliarden, weil Batterien fehlten und Lieferketten stockten. Alle großen Autobauer kämpfen derzeit auch mit steigenden Rohstoff- und Energiekosten.

Wieder ein Aktiensplit

Auf der Hauptversammlung in Austin stimmten die Tesla-Aktionäre dem vorgeschlagenen Aktiensplit zu. Durch die Ausgabe von neuen Papieren im Verhältnis 1:3 soll Anlegern ein Investment erleichtert werden. Die Aktie hat sich in den vergangenen Jahren stark verteuert. Zuletzt kostete ein Stück 926 Dollar. Erst vor zwei Jahren hatte Tesla seine Aktien im Verhältnis 1:5 gesplittet.

(Reuters)