Unter 20 Euro: Iris Modern Greek

In die einstige Trattoria Pulcinella ist nun das Restaurant Iris Modern Greek am Naschmarkt gezogen. Man könnte fast meinen, dasselbe in blau, nur griechisch eben.

Der Naschmarkt hat es nicht leicht. Wird doch prinzipiell recht hart über ihn geurteilt: zu touristisch, zu viel los, zu laut und viel zu oft zu schlechte Qualität. Natürlich trifft das nicht auf alle Betriebe zu, die den berühmtesten Markt Wiens Tag für Tag zum Leben erwecken. Aber für manche eben doch.

Das Iris Modern Greek Restaurant, das nun am oberen Ende (Richtung Karlsplatz) eingezogen ist, geht in diese Richtung. Zuvor war hier ein klassischer (im Sinne von unauffällig) Italiener, die Trattoria Pulcinella. Damals wurde schon recht mit Italoklischees gearbeitet. Jetzt hat das Ganze einen blau-weißen Anstrich bekommen und man lässt Griechenland-Klischees hochleben. Was prinzipiell ja nichts Schlechtes ist, suchen doch viele im Urlaub genau danach. Aber auch dort erwischt man nicht nur Perlen, sondern sehr oft Restaurants, die zwar in Ordnung sind, aber ein bisschen enttäuschend.

Auf der Website des Iris wird sehr viel versprochen, gar ein bisschen dick aufgetragen (wird doch das Lokal als heiliger Ort gepriesen). Einmal angekommen, nimmt man in dem knapp gesetzten Schanigarten Platz. Das Service ist noch nicht ganz eingespielt, manchmal ein bisschen verwirrt. Auf der Karte stehen neben Meze und Vorspeisen ein paar Salate sowie Hauptspeisen. Fin-de-Claire-Austern inklusive einer Flasche Pet Nat gibt es auch, das würde aber mit 52 Euro den Rahmen dieser Kolumne sprengen. Also kostet man sich durch die klassischen Meze, wie Tzatziki, Htipiti (eine Creme aus gerösteten Paprika), das Ackerbohnenpüree Fava oder auch die etwas bitter geratenen gebackenen Melanzani mit Joghurt und Tomaten (zu je 5,50 Euro). Dazu gibt es Pitabrot oder Sesamringe Koulouri. Davon sollte man aber nicht zu viel essen, zumindest, wenn man sich das Moussaka (15 Euro) vorgenommen hat, das groß portioniert und üppig ist. Der gebratene Halloumi (14 Euro) wird auf Tomaten und Kräuterpesto serviert, immerhin quietscht er nicht, wie so manch anderes Exemplar. Alles in allem ganz nett, aber um die Urlaubsparallele noch einmal zu ziehen, einer der Ausflüge, bei dem man sich dann auch wieder auf zu Hause freut.



Iris Modern Greek: 6., Naschmarkt 94–101, täglich 11–23 Uhr, ✆ 01/57 288 99 77, www.iris.restaurant



www.diepresse.com/essen

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2022)