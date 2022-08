Jenewein nach Suizidversuch im Spital

Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus.

Hans-Jörg Jenewein, ehemaliger FPÖ-Abgeordneter und Vertrauter des FPÖ-Chefs Herbert Kickl, befindet sich nach einem Suizidversuch in kritischem Zustand auf der Intensivstation in einem Spital in Wien. Entsprechende Berichte von „Kurier“ und „Krone“ wurden der „Presse“ bestätigt. Jenewein wurde demnach von seiner Frau bewusstlos auf der Couch in ihrem Zuhause in Niederösterreich gefunden. Er wurde im Krankenhaus in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Jenewein aus der FPÖ ausgetreten war. Daraufhin herrschte Unruhe in der FPÖ. Bei einem Zufallsfund der Staatsanwaltschaft soll bei Jenewein ein Entwurf für eine Anzeige gegen die FPÖ Wien gefunden worden sein. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass Jenewein der Verfasser ist („Die Presse“ berichtete). Die Partei hat auch dienstrechtliche Konsequenzen gezogen.

Aus der FPÖ gab es am Sonntagnachmittag keine Stellungnahme, man bat aber im Sinne der Familie Jeneweins um mediale Zurückhaltung.

Hilfe bei Suizidgefahr Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at</a<http://www.suizid-praevention.gv.at%3c/a>> findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at</p<http://www.bleibbeiuns.at%3c/a%3e%3c/p>>

(Red./APA)