Arnautovic-Gerücht nach Blamage von Manchester United

Noch nie gewann Brighton and Hove im „Old Trafford“, das 2:1 zum Saisonauftakt aber offenbart, welch Baustelle Manchester United weiterhin ist. Coach Erik ten Hag steht unter Druck, bleibt Cristiano Ronaldo? Und falls er geht, kommt tatsächlich Marko Arnautovic?

Die neue Spielzeit in der Premier League hat für Fußball-Spitzenclub Manchester United so enttäuschend begonnen wie die letzte zu Ende gegangen ist. Beim Liga-Debüt des neuen United-Trainers Erik ten Hag kassierten die Red Devils am Sonntag eine 1:2-Heimniederlage gegen Brighton and Hove Albion. Leicester City und Brentford trennten sich mit 2:2.

Als Spielverderber für United im Old Trafford entpuppte sich der Deutsche Pascal Groß, der einen Doppelpack (30., 39.) für die Gäste erzielte. Den Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielte Alexis Mac Allister, der ins eigene Tor traf (68.). Für Brighton war es ein historischer Erfolg, der Club feierte seinen ersten Pflichtspielsieg im Old Trafford überhaupt. Bei United wurde der offenbar noch nicht ganz fitte Superstar Cristiano Ronaldo erst in der 53. Minute eingewechselt, der Portugiese konnte die Niederlage aber auch nicht abwenden.

Die Arnautovic-Gerüchtebörse

Hinter den Kulissen herrscht große Unruhe. Vor allem, weil keiner weiterhin weiß, was mit Ronaldo passieren wird. Der 37-Jährige will weg und unbedingt Champions League spielen. Damit wäre für Ten Hag guter Rat teuer, er hätte nur noch Anthony Martial als Stürmer zu Verfügung.

Da brachte Englands Boulevard einen Namen ins Spiel, der aufhorchen lässt: Marko Arnautovic soll für den Niederländer eine Option sein. Man kenne sich aus gemeinsamen Zeiten bei Twente Enschede, er war damals Co-Trainer von Steve McClaren. „Experten“ meldeten am Sonntag, ein erstes an FC Bologna gerichtetes Angebot als abgelehnt. Ob fünf, sieben oder neun Millionen Pfund Ablöse, mit jedem weiteren Artikel stieg die Summe...

Vor Jahren wollte Jose Mourinho „Arni“ schon zu United holen. Es wäre geradezu märchenhaft, würde es dem ehemaligen Stoke-City- und West-Ham-Spieler jetzt im Alter von 33 Jahren gelingen, um den Neustart der „Red Devils“ mitzugestalten.

Geht Ronaldo, wäre das Shirt mit der Rückennummer 7 frei.