Schräger, schriller – schneller

Francesco Bagnaia und Ducati jubelten auf dem Silverstone Circuit über den vierten Saisonsieg. Die Herzen der Fans flogen Aleix Espargaró nach seinem Sturz zu.

Silverstone. Moto-GP-Piloten lieben Speed, suchen die Kurvenlage und schrecken auch nach schweren Stürzen nicht davor zurück, sofort wieder auf das Bike zu steigen und weiterzufahren. Beim Großen Preis von Silverstone zeigte es der Spanier Aleix Espargaró eindrucksvoll vor. Der Aprilia-Fahrer, 33, kam im vierten Training schwer zu Sturz, flog mit über 200 km/h ins Kiesbett. Aus dem Spital kehrte er umgehend zurück, fuhr mit extremen Knöchelschmerzen im Qualifying in die zweite Startreihe und wurde im Rennen schließlich Neunter. Wer 293 Rennen in Armen und Beinen hat, kennt offenbar keinen Schmerz mehr.

Doch auch die Pole-Position brachte in Silverstone kein Glück. Johann Zarco (FRA, Ducati) stand zum neunten Mal in seiner Karriere ganz vorn, doch er bleibt weiterhin sieglos in der „Königsklasse“ der Zweiradserie. In einer langsamen Linkskurve in Führung liegend rutschte ihm das Vorderrad weg – er schied aus.

Damit matchten sich der Italiener Francesco Bagnaia und der Spanier Maverick Viñales um den Sieg. Bagnaia, der Star der in Bologna beheimateten Ducati-Schmiede, zog im richtigen Augenblick am Gashahn und ließ den Spanier nach 20 Rennrunden um den Hauch von 0,426 Sekunden hinter sich. „Pecco“, 25, fuhr nach Assen erneut zum Sieg, der Moto-2-Weltmeister von 2018 ist jetzt in dieser Moto-GP-Saison der einzige Pilot mit vier Siegen. Yamahas amtierender Weltmeister Fabio Quartararo wurde nur Achter, eine in Assen verhängte Rundenstrafe wegen eines unglücklichen Überholmanövers gegen Espargaró verhinderte ein besseres Ergebnis. Der Franzose bleibt WM-Leader.

In zwei Wochen geht es in Spielberg weiter. Der Ansturm der Fan-Massen ist sicher. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.08.2022)