ÖVP will eigene Staatsanwälte für Hass im Netz

Türkise Forderung an die grüne Ministerin Zadic.

Wien. Die ÖVP hat sich am Sonntag für die Einrichtung einer eigenen Sonderstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von Hass im Netz positioniert. Während sich Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Samstag noch eher vage äußerte, legte Generalsekretärin Laura Sachslehner am Sonntag nach.

Sie forderte Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die sich dagegen ausgesprochen hatte, zum Handeln auf. Es brauche eine eigene Stelle mit Experten für IT-Recht und soziale Medien. Zadic hatte am Samstag jedoch statt einer eigenen Staatsanwaltschaft mehr Ressourcen für die Polizei und die bestehenden Staatsanwaltschaften angekündigt. Sie verwies darauf, dass die Justiz bereits vor dem Fall der von Impfgegnern bedrohten Ärztin Lisa-Maria Kellermayr Kompetenzstellen für Cybercrime in Wien und Graz eingerichtet habe. Ziel dabei sei es, einen Pool von besonders geschulten Staatsanwälten aufzubauen, die als Ansprechpersonen dienen. Dies wolle Zadic „rasch ausweiten“.

Unterstützung bekam Zadic am Sonntag von den Neos. Diese fordern statt einer eigenen Staatsanwaltschaft die Stärkung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, deren Zuständigkeit erweitert werden sollte, so die Pinken. (APA)

