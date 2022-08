Wie trickse ich eine Kreditblase aus?

Drucken

Hauptbild • Stefan Förstel / Die Presse

Rechnungen nicht sofort zu bezahlen, ist einfach – sich davon nicht überrollen zu lassen, schwerer.

Die Kauflaune ist vorhanden, aber die Produkte nicht: 2022 offenbart ganz neue Probleme. Während in der Vergangenheit überall und zu jeder Zeit jedes Produkt verfügbar war, muss man sich seit der Suezblockade und den Lockdowns in China in Verzicht üben – zumindest, wenn sich der Wunsch auf ein neues iPhone oder eine Playstation bezieht.



In „normalen“ Zeiten, in denen jedes Produkt verfügbar ist, kann es wiederum an der Liquidität scheitern. Aber speziell die Generation Z ist daran gewöhnt, sofort einkaufen zu können – gespart wird erst hinterher. Das haben Fintechs wie Klarna schon für sich erkannt. Mit der Zahlungsvariante „Buy Now Pay Later“ (BNPL) wird sofort gekauft – bezahlt dafür erst irgendwann.