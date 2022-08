2000 Haushalte in Wien-Donaustadt ohne Strom

Die Ursache des Stromausfalls ist zurzeit noch nicht bekannt. Gegen 16.00 Uhr war der Großteil der betroffenen Haushalte wieder am Netz.

In Wien-Donaustadt im Gebiet Hirschstetten sind am Montagnachmittag knapp 2000 Haushalte ohne Strom gewesen. Die Ursache des Stromausfalls ist derzeit noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß sei zu 70 Prozent von einem Fremdverschulden wie etwa einem Blitz oder einem unvorsichtigen Bagger auszugehen, so Manuela Gutenbrunner, Unternehmenssprecherin der Wiener Netze.

Gegen 16.00 Uhr waren die meisten betroffenen Haushalte der kurz vor 14.00 eingetretenen Störung wieder am Netz. Nach der Ausforschung der Störungsstelle konnte der Strom umgeleitet werden. Betroffen sind die Bereiche Quadenstraße, Am Heidjöchl, Portheimgasse, Hasibederstraße, Bahnfeldweg, Hausfeldstraße, Pfalzgasse, Benndorfgasse, Mayredergasse und Contiweg.

Erst heute Vormittag war der Großraum der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck rund eine halbe Stunde lang von einem großflächigen Stromausfall betroffen gewesen. 140.000 Haushalte waren ohne Strom. Ursache war eine Schutzauslösung im Zuge von Umbauarbeiten beim Umspannwerk Ost in Innsbruck.

(APA)