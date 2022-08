Kurse sind gefallen, Warren Buffett kauft

Kursverluste in einem Quartal schrecken Warren Buffett nicht.

Warren Buffetts Holding musste im zweiten Quartal wegen der Kursrückgänge einen Verlust von 43,8 Mrd. Dollar hinnehmen. Operativ lief das Geschäft aber gut.

Hat Warren Buffett sein Talent verloren? Der hohe Verlust der Investmentholding Berkshire Hathaway im zweiten Quartal war am Montag das Hauptthema in den Medien, die über die Zahlenvorlage des Unternehmens berichteten. Unter dem Strich erzielte Berkshire Hathaway einen Verlust von 43,8 Milliarden Dollar, wie die Gesellschaft am Samstag bekannt gab. Ein Jahr zuvor war noch ein Gewinn von 28,1 Milliarden Dollar angefallen. Allerdings ist der Verlust größtenteils auf Abwertungen der Aktienpositionen von Berkshire zurückzuführen.

Damit erging es Buffett also nicht anders als anderen Aktionären auch: Die drei größten Positionen, Apple, Bank of America und American Express, haben seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren. Mit der viertgrößten Position, dem Ölkonzern Chevron, gab es allerdings einen fetten Gewinn. Noch einmal aufgestockt hat Buffett im zweiten Quartal bei seiner anderen großen Ölfirma, Occidental Petroleum.

„Verluste sind bedeutungslos“