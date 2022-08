Mehr als die Sandy aus „Grease“: Olivia Newton-John ist tot

(c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-ima)

Das verspielt romantische Teenie-Musical „Grease“ machte die damals 28-Jährige berühmt. Olivia Newton-John kämpfte Jahrzehnte gegen Brustkrebs, sie wurde 73 Jahre alt.

Teenager war sie bei weitem nicht mehr, als sie die Rolle der Schülerin übernahm, die sie berühmt machte. Was offenbar niemanden störte. Im verspielt romantischen Filmhit „Grease“ gab Olivia Newton-John mit 28 Jahren das brave Mäderl mit Spitzenkragen, das sich zum Sexsymbol im hautengen Lederoutfit entwickelte. Als Zeichen der Emanzipation gemeint, offenbar.



„Oh Sandy“, schmachtete der sechs Jahre jüngere John Travolta, und beide gemeinsam trällerten sie das einprägsame „You're The One That I Want“ oder „Summer Nights“. Als Highschool-Paar Danny und Sandy posierten und schäkerten sie, umgarnten sich singend und Rock-'n'-Roll tanzend. Dabei versprühten sie pure Lebensfreude.