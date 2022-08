Führungslosigkeit auf dem Gipfel der Energiekrise

Die soziale Not im Königreich vertieft sich. Die Teuerung bei Strom und Gas fällt noch schlimmer als befürchtet aus. Aber es fehlt eine funktionierende Regierung, die den Briten Hilfe versprechen könnte.

Martin Lewis verliert langsam die Geduld. „Diese Katastrophe brodelt hoch“, sagte er in einem Fernsehinterview am Mittwochmorgen, und es gehe ihm schlichtweg nicht in den Kopf, wieso die Regierung keine Pläne vorlegt, um das Desaster abzuwenden. „Am 26. August werden die Briten erfahren, dass ihre Rechnungen um einen horrenden Betrag in die Höhe schießen werden“, sagt er und schüttelt seine Fäuste in hilflosem Frust – das Land müsse dringend wissen, was dagegen unternommen wird.



Lewis ist in den letzten Monaten so etwas wie eine moralische Instanz in Großbritannien geworden. Der Gründer der Plattform Money Saving Expert hat sich in den vergangenen 20 Jahren einen Namen gemacht mit hilfreichen Spartipps für Verbraucher – beim Aufnehmen einer Hypothek etwa oder dem Abschluss einer Versicherung. Aber seit das Land immer tiefer in eine Krise, ausgelöst durch die hohen Lebenserhaltungskosten, schlittert, ist er vor allem ein Mahner geworden: Lewis zählt zu jenen Experten, die am eindringlichsten vor den Konsequenzen steigender Preise warnen – er befürchtet sogar zivile Unruhen.