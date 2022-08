Frauen, die Salzburg prägen

Mönchsberg, Kapuzinerberg, Gaisberg: Für die ehemalige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler sind es die Stadtberge, die sehr viel zum Flair Salzburgs beitragen. Deshalb empfiehlt sie auch, die Stadt bei Spaziergängen von oben zu erkunden: „Gehen, gehen, gehen!“, lautet ihr Tipp.

Rabl-Stadler ist so oft sie kann auf den Stadtbergen unterwegs, viermal im Jahr geht sie nach Maria Plain, verrät sie im gerade erschienenen Cityguide „Salzburg for Women Only“. Frauen, die wie die Präsidentin mit ihren Ideen und ihrer Arbeit diese Stadt prägen, erzählen darin von „ihrem“ Salzburg, philosophieren darüber, was sie an der Stadt mögen und was ihre besondere Energie ausmacht.