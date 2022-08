Dior verlängert Werbevertrag mit Johnny Depp

Der wochenlange Gerichtsstreit zwischen Amber Heard und Johnny Depp schien der Karriere des Schauspielers ein Ende gesetzt zu haben. Jetzt steht Depp wieder vor der Kamera und Dior behält ihn als Gesicht des Parfüms Sauvage.

Ganz ausgestanden ist der Gerichtsstreit zwischen Johnny Depp und Amber Heard noch nicht - derzeit läuft das Berufungsverfahren. Depps Karriere war durch den schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit Heard zeitweise eingebrochen. So wurde er 2020 in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" durch den Dänen Mads Mikkelsen ersetzt.

Nun scheint sich die berufliche Lage für Schauspieler Depp wieder zu verbessern. Zuletzt wurde etwa der Werbevertrag Depps mit der Luxusmarke Dior verlängert, das geht aus einem entsprechenden Instagram-Post des Hauses hervor.

Depp ist schon seit 2015 Gesicht des Duftes Sauvage - und blieb das auch während des wochenlangen öffentlichen Gerichtsstreites. Dior stoppe währenddessen zwar die Ausstrahlung des entsprechenden TV-Spots in den USA, distanzierte sich aber nicht weiter von Depp, wofür es auch Kritik gab. Das enorme öffentliche Interesse an dem Verfahren ließ die Nachfrage nach dem Parfüm sogar steigen. So meldete die Tageszeitung Ende April „Daily Mail“ einen Anstieg der Google-Anfragen nach dem Duft um 48 Prozent, das Dior-Produkt avancierte so zum zweitprominentesten Duft im Internet. Nun berichtet das US-Nachrichtenportal „TMZ“, dass es sich bei der Vertragsverlängerung sogar um einen siebenstelligen Deal handeln soll.

Als Ludwig XV. vor der Filmkamera

Auch als Schauspieler scheint Depp an frühere Erfolge anknüpfen zu können, erstmals seit drei Jahren steht Depp nun wieder vor der Filmkamera. Am Mittwoch veröffentlichte die Produktionsfirma Why Not Productions ein erstes Foto aus dem Film „Jeanne Du Barry“, das Depp in der Rolle des französischen Königs Ludwig XV. zeigt. Zu sehen ist Depp mit Pelzhut und weißer Lockenperücke, gepudertem Gesicht, die Augen mit einer schwarzen Binde verhüllt.

Die Dreharbeiten zu dem Historiendrama liefen Ende Juli in Frankreich an, wie das US-Branchenblatt "Deadline.com" berichtete. Das Drama dreht sich um die Beziehung des Königs mit seiner letzten Maitresse Jeanne Du Barry, die aus armen Verhältnissen stammte.

(APA/red)