Elon Musk: Twitter versteckt wichtige Zeugen

Am 15. Oktober beginnt die Verhandlung, in der festgestellt werden soll, ob Elon Musk entgegen seines aktuellen Wunsches, Twitter übernehmen muss. Nun wirft der Tesla-Chef dem Kurznachrichtendienst vor, Mitarbeiter zu verstecken, die Aufschluss über die reale Zahl an Bots und Fake-Accounts geben könnten.

Die Verhandlungen haben noch gar nicht begonnen, aber schon jetzt präsentieren die beiden Kontrahenten ihre Positionen: Musk behauptet nun, dass Twitter jene Mitarbeiter quasi versteckt, die im Unternehmen für Bots und Fake-Accounts zuständig seien. Der Antrag zur Identifizierung der Mitarbeiter wurde unter Verschluss eingereicht, drang aber trotzdem an die Öffentlichkeit. Demnach habe die Anwälte von Musk den Richter gebeten, Twitter zu zwingen, die Mitarbeiter zu identifizieren, damit die Verteidigung ihre Unterlagen erhalten und sie befragen kann, so die Personen.

Nach den Regeln des Gerichts haben die Anwälte von Twitter fünf Arbeitstage Zeit, um zu entscheiden, was aus dem Schreiben als geschützte Information herausgenommen werden soll. Ein Sprecher von Twitter lehnte es ab, den Antrag zu kommentieren.

Verkauf von Tesla-Aktien

Der Brief wurde eingereicht, nachdem Elon Musk Tesla-Aktien im Wert von 6,9 Milliarden US-Dollar verkaufte, um sich finanziell vorzubereiten, sollte er gerichtlich zur Übernahme gezwungen werden. Es könnte aber laut Analysten auch nur eine Möglichkeit sein, um sich freizukaufen und den Fall beizulegen.

Bislang hat Twitter die Namen von "Datensatzverwahrern" übergeben, die mit den fraglichen Daten nicht so vertraut sind, so die Personen. Musk möchte, dass McCormick Twitter dazu zwingt, die Namen der Mitarbeiter zu nennen, die mit der Überwachung dieser Konten betraut sind, sagten sie.

Beide Seiten haben eine Flut von Vorladungen an Banken, Investoren und Anwälte herausgegeben, die in die stillstehende Übernahme sind, um Munition für den Prozess am 17. Oktober zu sammeln.

"Es ist eine weitere Salve in den Entdeckungskriegen, die bei dieser Art von Rechtsstreitigkeiten üblich sind", sagte Carl Tobias, ein Rechtsprofessor an der University of Richmond, der sich auf Wertpapiere und Fusions- und Akquisitionsrecht spezialisiert hat. „Beide Seiten kämpfen um ihre Position, indem sie auf unterschiedliche Informationen abzielen.

Krieg der Bots

Twitters Anwälte sagen, sie bräuchten nur vier Tage vor Gericht, um zu beweisen, dass Musk Fragen über Spam und Bot-Konten als Vorwand benutzt, um von dem Geschäft zurückzutreten. Das Unternehmen erklärte, es habe alle Informationen über diese Konten zur Verfügung gestellt und beabsichtige, Musk zur Zahlung der ursprünglich vereinbarten 54,20 Dollar pro Aktie zu bewegen.

Musk entgegnet in den Gerichtsakten, dass die Übergabe des Materials durch Twitter nicht solide gewesen sei und dass das Unternehmen nicht den Beweis erbracht habe, dass Spam-Bots weniger als 5 % seiner aktiven Nutzer ausmachen, wie es in behördlichen Unterlagen behauptet habe. Er argumentiert, dass dies eine legitime Grundlage für die Stornierung der Übernahme sei.

Er behauptet, dass die Offenlegungen von Twitter zeigen, dass die tatsächliche Zahl der täglich aktiven Nutzer, die monetarisierbar sind, oder mDAU, wie die Branche es nennt, 65 Millionen weniger ist als die 238 Millionen, die Twitter behauptet. Er sagt, dass Twitter auch falsch darstellt, wie viele dieser Nutzer Werbung sehen, die Haupteinnahmequelle des Unternehmens. Seiner Schätzung nach sehen weniger als 16 Millionen Nutzer den Großteil der Werbung und sollten als monetarisierbar gezählt werden.

(bagre/Bloomberg)