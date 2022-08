Zwangsheirat, Terrorangst und Hunger: Ein Jahr Taliban in Afghanistan

Ein Jahr nach der Machtübernahme durch die Taliban ist Afghanistan vom Hunger und Armut geplagt, Frauen- und Menschenrechte werden verletzt, die Bevölkerung fürchtet den Terror des IS. Sind die Taliban in ihrer Rolle als Machthaber angekommen? Was ist aus den Versprechen des Regimes geworden? Und wie hilft der Westen? Darüber sprechen in dieser Folge Christine Mayrhofer und Wieland Schneider aus der „Presse“-Außenpolitikredaktion.

Gast: Wieland Schneider

Host: Eva Winroither/Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller