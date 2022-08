Eine Villa für die Kunst in der Natur

Die ehemalige Malerakademie Delug im Döblinger Bezirksteil Grinzing wurde rund sechzig Jahre nach ihrem Entstehen vor dem Abriss gerettet. Heute ist sie ein Wohnhaus.

Die Himmelstraße im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling ist bekannt für ihre prestigeträchtigen Bauten. Unter anderem ist hier die inzwischen veräußerte Hörbiger-Villa zu finden – und rund dreihundert Meter bergauf die ehemalige Malerakademie Delug, deren Gründer mit seinem Kollegium einst Adolf Hitlers Plänen in die Quere kam.

Seit Monaten ist eine frisch renovierte Wohnung in der Himmelstraße 30 zur Vermietung inseriert – zum Quadratmeterpreis von 20,69 Euro. Das gegen Ende der Spätgründerzeit zwischen 1910 und 1911 erbaute Haus zählt sowohl zu den ersten Stahlbetonbauten Wiens als auch zu den Hauptwerken des Architekten Friedrich Ohmann – und ging als Malerakademie Delug in die Geschichte der Wiener Bauten ein. Begründer und Namensgeber der Künstlervilla war Alois Johann Josef Delug, der ab 1898 dreißig Jahre lang als Professor an der Akademie der bildenden Künste in Wien wirkte. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen Anton Faistauer, Karl Sterrer und Wilhelm Dachauer. Der 1859 geborene Südtiroler (damals noch Österreich-Ungarn) plante unter anderem das Bozener Museum.

Schon von Weitem, etwa von den höhergelegenen Weingärten nahe dem Kahlenberg aus, ist der Dachpavillon ein Blickfang. Die Presse/Clemens Fabry

Absage an Hitlers Kunst

Gerüchten zufolge war Delug es, der Adolf Hitler einen Studienplatz an der Kunstuniversität verweigerte und ihm empfahl, eine Architekturschule zu besuchen, von welcher er ebenfalls abgelehnt wurde. Im Universitätsarchiv der bildenden Künste in Wien wird das nur teilweise bestätigt: „Delug hat diese Entscheidung sicher nicht allein getroffen, da im gesamten Professorenkollegium über die Zulassungen und Ablehnungen beraten wurde“, sagt Eva Schober, die Leiterin des Archivs, zur „Presse“.

„Die Ateliers, die ich gemeinsam mit Professor Ohmann entworfen habe, werden Licht und Luft im reichsten Ausmaß bieten“, bewarb Delug seine Akademie 1911 in den „Döblinger Nachrichten“ wahrheitsgemäß: Das Walmdach ist auf der Rückseite des Hauses großflächig verglast und die zahlreichen hohen Fenster bieten freie Sicht auf den Garten und die Grinzinger Hügellandschaft. „Es gab aber keine Tür in den Garten hinaus“, sagt Günther Vetter, einer der heutigen Wohnungseigentümer. „Eine Frau, die in den Neunzigern hier gewohnt hat, kletterte immer durch das Fenster hinaus – auch noch im Alter von 80 Jahren.“

Das verglaste Dach wurde vor rund drei Jahren saniert. Die Presse/Clemens Fabry

Als „überzeugter Verfechter der Vitalität der österreichischen und böhmischen Barocktradition“ ließ Ohmann auch hier seinen geliebten Stil einfließen: Der halbrunde, hervortretende Mittelrisalit hat ein Glockendach mit barockisierenden Formen, und die Brunnenschale im Vorgarten wurde mit einer antiken Figur geschmückt. Die frei stehenden toskanischen Säulen einer ehemaligen Pergola und einige Sandsteinfiguren von damals sind dem Garten erhalten geblieben. Aus dem Archivmaterial des Bezirksmuseums Döbling geht hervor, dass es neben zwanzig Ateliers und Wohnungen sogar einen Geflügelhof und Stallungen für Tierstudien gab. Die Natur sollte unmittelbar den Studienzwecken dienen. „Wir bekommen immer noch Besuch von Rehen, Hasen und Dachsen“, sagt Vetter.

Prominente Bewohner

Nach Delugs Tod im September 1930 wurde die Malerakademie eingestellt und im Jahr darauf die Delugstraße im 19. Bezirk nach dem Professor benannt. Die Villa hatte danach, als Wohnhaus umfunktioniert, noch namhafte Bewohner: Zunächst mietete der Sozialdemokrat und Redakteur Otto Leichter im Jahr 1931 für ein paar Monate eine Sommerwohnung in der Himmelstraße 30. Von 1935 bis 1938 lebte der Schriftsteller Elias Canetti hier, während er an seinem Buch „Masse und Macht“ arbeitete – 1981 erhielt er den Literaturnobelpreis. Später hatte der Maler Paul Meissner, ehemaliger Präsident der Wiener Secession, eine Wohnung in dem Haus.

Laut dem Bundesdenkmalamt wurde das Wohn- und Ateliergebäude erst am 26. Juli 1973 mit Bescheid unter Denkmalschutz gestellt. „Ein Baulöwe wollte es damals abreißen lassen und Reihenhäuser hinstellen. Wir sind sehr froh, dass das verhindert werden konnte“, sagt Vetter. Heute besteht das Haus aus zwölf Wohnungen und einer gemeinschaftlich genutzten Dachterrasse. Und im Garten gibt es noch ein kleines Atelierhäuschen, das privat genutzt wird.

Die Dachterrasse bietet einen 360-Grad-Ausblick auf die Natur und die Stadt. Die Presse/Clemens Fabry

Zum Architekten / Zum Ort Friedrich Ohmann wurde 1858 in Lemberg geboren. Vor seiner Berufung nach Wien war er Professor an der Kunstgewerbeschule in Prag. In Wien arbeitete er sowohl für die öffentliche Hand als auch für private Auftraggeber: Neben der Malerakademie Delug entwarf er unter anderem das neue Palmenhaus und gemeinsam mit Josef Hackhofer das Wienflussportal, die Radetzkybrücke und die Milchtrinkhalle im Stadtpark. Mietwohnungen kosten in Wien Döbling durchschnittlich 13,30 €/m2 (Erstbezug).

