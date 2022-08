S+B Gruppe verkaufte Wohnturm an Greystar

Das 80 Meter hohe Wohnhochhaus wird in Wien Brigittenau errichtet.

Die S+B Gruppe hat ihr geplantes Hochhaus in der Wiener Dresdner Straße noch vor Baubeginn an Investor Greystar verkauft. Das 80 Meter hohe Hochhaus soll ab September in Wien Brigittenau errichtet werden. Greystar hatte von S+B bereits den erst kürzlich fertiggestellten DC Tower 3 angekauft. Im Sockelbereich entstehen 119 Serviced-Apartments und in den darüber liegenden Geschoßen 265 freifinanzierte Mietwohnungen mit ein bis vier Zimmern. (red.)