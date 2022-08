Lobnig zog bei Ruder-EM in München ins Halbfinale ein

Die Olympiadritte aus Kärnten gewann am Donnerstag ihren Einer-Vorlauf in 8:42,83 Min. vor der Bulgarin Desilawa Angelowa (+4,80), es war der schnellste der drei Läufe und damit die Topzeit.

Magdalena Lobnig ist bei der Ruder-EM im Rahmen der European Championships in München souverän ins Halbfinale eingezogen. Die Olympiadritte aus Kärnten gewann am Donnerstag ihren Einer-Vorlauf in 8:42,83 Min. vor der Bulgarin Desilawa Angelowa (+4,80), es war der schnellste der drei Läufe und damit die Topzeit. Julian Schöberl erreichte als Dritter seines Vorlaufs im nichtolympischen Leichtgewichts-Einer ebenfalls das Semifinale. Die Rennen stehen am Samstag auf dem Programm.

"Es war zäh, einer herausfordernder Wind und seitlich noch dazu. Ich bin froh, dass ich mit einem Laufsieg abschließen konnte, der Start in den Wettkampf ist mir ganz gut geglückt", sagte Lobnig im ORF-TV-Interview. Sie sei sehr nervös gewesen, habe nicht gewusst, wo sie nach der Erkrankung stehe. Die Zeit wollte sie nicht überbewerten, denn sie wisse nicht, wie böig es in den anderen Läufen gewesen sei. "Aber solange die Zeit auf meiner Seite ist, kann ich beruhigt schlafen."