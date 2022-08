Kärntner Wirt verletzt zwei Gäste

Ein Kärntner Wirt hat im Streit zwei seiner Gäste mit einem Messer verletzt. Der Grund für die Attacke in einem Lokal in St. Kanzian am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) war zunächst unklar

Ein Kärntner Wirt hat am Donnerstag im Streit zwei seiner Gäste mit einem Messer verletzt. Die Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Grund für die Attacke in einem Lokal in St. Kanzian am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) war zunächst unklar, die Ermittlungen liefen. Die beiden Verletzten, ein Mann und eine Frau, wurden nach Klagenfurt ins Spital gebracht.

"Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen", sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Der Vorfall hatte sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr ereignet.

