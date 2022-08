Briefing

Die Schreckensbilanz der Taliban: Ein Jahr nach der Machtübernahme durch die Taliban droht in Afghanistan eine humanitäre Katastrophe. Die Extremisten unterdrücken die Frauen. Und der IS verbreitet aus dem Untergrund Terror. Mehr dazu [premium]

Zwangsheirat, Terrorangst und Hunger: Auch in unserer aktuellen Podcast-Folge geht es um die Machtübernahme der Taliban vor einem Jahr. Sind sie in ihrer Rolle als Machthaber angekommen? Was ist aus den Versprechen des Regimes geworden? Und wie hilft der Westen? Hören Sie hier mehr dazu.

Atomwaffen-Papiere in Mar-a-Lago? Bei der aufsehenerregenden Razzia im Anwesen von Donald Trump in Florida haben US-Bundesbeamte einem Medienbericht zufolge nach Dokumenten über Atomwaffen gesucht. US-Justizminister Merrick Garland hatte zuvor erklärt, er habe die Entscheidung für einen Durchsuchungsbefehl persönlich gebilligt. Ein Mann griff eine FBI-Dienststelle in Ohio an und wurde erschossen. Die aktuellen Entwicklungen [premium].

Französischer Zeichner Sempé ist tot: Der mit seiner Serie "Der kleine Nick" weltberühmt gewordene französische Zeichner Jean-Jacques Sempé ist tot. Er ist am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren in seinem Ferienort "friedlich" und "umgeben von seiner Frau und seinen engen Freunden" gestorben. Nächste Woche wäre er 90 geworden. Mehr dazu.

Steigende Kosten: Österreichs Haushalte zahlten im Juni um 45 Prozent mehr für Energie als im Jahr davor. Stark gestiegen sind die Preise für Treibstoffe, Heizöl und Gas, auch Holzpellets und Brennholz verteuerten sich kräftig. Bei Sprit dürfte es aktuell gibt es eine leichte Entspannung geben. Strom und Gas werden bei vielen Anbietern teurer. Mehr dazu.

Lasst russische Touristen nach Europa kommen: Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die EU in ihren Sanktionspaketen Oligarchen mit Reiseverboten belegt. Mehrere Staaten fordern auch einen Stopp der Vergabe von EU-Visa an russische Touristen. Ein kontraproduktiver Vorschlag, meint Anna Gabriel in der Morgenglosse.

Blick ins Archiv: Heute vor 100 Jahren ging es in der „Neuen Freien Presse“ um die Hinrichtung eines Wiener Bürgermeisters. Der Gedenktag einer „historischen Episode“ jährte sich zum 400. Mal, hieß es damals - „die zwar wenig bekannt ist, aber dennoch in der Geschichte Oesterreichs nicht ohne Bedeutung war". Mehr dazu [premium]