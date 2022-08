Fußball-WM in Katar beginnt einen Tag früher

Damit Gastgeber Katar doch das Eröffnungsspiel der WM bestreiten kann, verschiebt der Fifa-Rat das Event. Es beginnt jetzt am 20. November.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird bereits am 20. November beginnen und damit einen Tag früher als bisher geplant. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, werden dann Gastgeber Katar und Ecuador das Eröffnungsspiel bestreiten. Diese Entscheidung sei nach einem einstimmigen Beschluss des FIFA-Ratsausschusses gefallen.

Zuvor war die Partie zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November um 13.00 Uhr Ortszeit als erstes Spiel des Turniers vorgesehen gewesen. Dieses Match soll nun am 21. November erst um 19.00 Uhr angepfiffen werden.