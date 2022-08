Siegerprojekt in der Seestadt Aspern

Gleich vor dem Bildungscampus, im neuen Quartier Am Seebogen, entstand das erste große sogenannte „Schwammstadt-Pilotprojekt" der Stadt Wien - die Effekte werden regelmäßig gemessen. Ein Beton-Sickerbecken, geplant von 3:0 Landschaftsarchitektur, sorgt dafür, dass das Regenwasser gespeichert und an die Bäume abgegeben wird und nicht einfach nur versickert. Das Prinzip „Schwammstadt" beruht auf einem System, das unter der gepflasterten und damit wasserdurchlässigen Straßenoberfläche einen porösen Schotterkörper zur Speicherung von Regenwasser schafft. Dieser dient zugleich als erweiterter Wurzelraum für Straßenbäume.

Diese Maßnahme stellt sicher, dass Bäume auch bei großer Hitze und langer Trockenheit mit ausreichend Wasser versorgt werden. Bei dem neuen Drei-Kammersystem wurden drei hintereinander liegende Speicherkammern zusammengeschlossen.

Bei Starkregen wird der erste, von der Straße kommende und durch Streusalz oder Gummiabrieb kontaminierte Schwall an Niederschlägen in den Kanal abgeleitet. Rinnt weiteres Regenwasser nach, wird es im zweiten Becken aufgestaut und läuft von dort vorgefiltert in das nächste Bodenfilterbecken, von wo aus es gereinigt in die Schwammstadt-Bäume eingespeist werden kann.