Risse im Leben um den Neusiedler See

Hauptbild • Beim Seerestaurant Katamaran in Rust wird regelmäßig Schlamm abgesaugt. Geschäftsführer Wolfgang Pichlbauer ist besorgt, denn Gäste bleiben großteils aus. • (c) Jana Madzigon

In der Ruster Bucht ist Bootfahren nur noch eingeschränkt möglich. Die Trockenheit wirkt sich auch auf Restaurants aus: Gäste fehlen.

Die Trockenheit hat Risse in den Boden geformt. Dort, wo im Frühjahr Wasser war, staubt es heute nur noch. Verdorrtes Schilf steht einsam in der früher da gewesenen Lagune des Neusiedler Sees in Mörbisch, unweit von Rust.

Das Wasser zieht sich dort wie in vielen Randbereichen des Sees zurück, was tote Fische und absterbendes Schilf zur Folge hat. Aber nicht nur die Naturlandschaft ist gefährdet – immerhin die ganze Region ist vom Neusiedler See abhängig.