Anna Haumer und Valentin Gruber-Kalteis sind nicht nur privat ein Paar. Als Kochnomaden schlagen sie einmal hier, einmal da ihre Zelte auf. Demnächst im Franz von Grün in der Nähe von Wien.

Sie sind nur eines der Paare, die sich bei der Arbeit im Landhaus Bacher in der Wachau kennengelernt haben: Anna Haumer und Valentin Gruber-Kalteis. (Zuerst, hat die „Presse“ bei einem früheren Interview erfahren, sei er übrigens mit einer anderen ausgegangen.) Die beiden kochten gemeinsam im mittlerweile geschlossenen Blue Mustard in der Wiener Innenstadt, und zwar auf einem derartigen Niveau, dass der „Guide Michelin“ sie mit einem Stern auszeichnete und Anna Haumer damit zur einzigen Sterneköchin Österreichs machte (der „Guide Michelin“ testet freilich nur die Städte Wien und Salzburg, zum Leidwesen vieler Gastronomen in anderen Regionen).

Das Blue Mustard verließen sie im Frühling 2019, um etwas Eigenes zu starten. Heute sind sie als „Kochnomaden" aktiv, schlagen da und dort ihre Zelte auf. Einerseits als Mietköche, zum Beispiel für Events von Firmen wie Monkey47 Gin, andererseits als Urheber der Veranstaltungsreihe „Momentum“: „Ein Porträt von uns und der jeweiligen Saison“ bringen es die beiden auf den Punkt. Das jeweilige Menü widerspiegle also nicht nur, was gerade wächst, sondern auch, was Haumer und Gruber-Kalteis gerade interessiert und beschäftigt.

Die Eventlocation Franz von Grün in Arbesthal nahe Wien

Für sein nächstes Gastspiel nimmt das kochende Paar die Eventlocation Franz von Grün außerhalb Wiens in Beschlag: Am Freitag, 19.8., und am Samstag, 20.8., gibt es jeweils ein fünfgängiges Menü (plus Kleinigkeiten davor und danach), am Sonntag wird ein „Sharing Brunch“ serviert - immer wieder sollen neue Gerichte zum Teilen auf den Tisch gestellt werden. Für den Stil der Kochnomaden typisch, haben im Menü wieder zahlreiche ungewöhnliche Protagonisten ihren Auftritt: unter anderem der spektakulär aussehende Pilz Igelstachelbart, die aromatischen Blüten der Gewürztagetes, geräucherte Butter, Birkensaft, Bienenwachs...

The Wine Rebellion

Für die flüssige Begleitung kooperieren die Kochnomaden mit dem jungen Weinhandel The Wine Rebellion, der in der Burggasse im 7. Wiener Bezirk zu finden ist und über dessen Homepage die Tickets für das „Momentum“ zu buchen sind (auf Wunsch samt Shuttle vom Bahnhof Fischamend).

"Momentum" Freitag, 19.8., und Samstag. 20.8., 5-Gänge-Menü, Start 18:30, Menüstart 19:30. Sonntag, 21.8., Brunch um 10:00 Ort: Franz von Grün, In der Kellergasse 71, 2464 Arbesthal Kosten: Menü um 167 Euro mit Weinbegleitung, 143 Euro mit alkoholfreier Getränkebegleitung. Shuttle auf Wunsch um 12 Euro vom Bahnhof Fischamend. Tickets: Kochnomaden X TheWineRebellion - The Wine Rebellion (mtrw.at)

(abu)