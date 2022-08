Autor Salman Rushdie auf Bühne attackiert

Der Autor Salman Rushdie wurde in New York attackiert.

Der Autor Salman Rushdie ist laut Zeugen auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden, der Täter konnte festgenommen werden. Über seinen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Der weltbekannte Autor Salman Rushdie ist am Freitag bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York auf offener Bühne angegriffen und verletzt worden. Er habe eine Stichwunde am Hals erlitten und sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein Augenzeuge sagte, ein Mann sei auf die Bühne gerannt und habe auf Rushdie eingestochen, während dieser noch vorgestellt wurde. Der Angreifer sei mittlerweile in Gewahrsam genommen worden.

Der Täter sei in der Veranstaltungshalle im Ort Chautauqua festgenommen worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Um 11.00 Uhr vormittags (Ortszeit, 17 Uhr mitteleuropäische Zeit) "rannte der männliche Verdächtige auf die Bühne und griff Rushdie und einen Interviewer an", hieß es. Der 75-jährige Schriftsteller sei mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. "Über seinen Zustand ist nichts bekannt." Auch der sei am Kopf verletzt worden.

Die "New York Times" zitierte eine Zeugin: "Es gab nur einen Angreifer". Und weiter: "Er war schwarz gekleidet. Er hatte ein loses, schwarzes Kleidungsstück an. Er rannte blitzschnell auf ihn zu." Polizei und medizinische Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Ort Chautauqua gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Unbestätigte Fotos zeigten, dass der Angreifer, der in den Dreißigern zu sein scheint und einen kurzen Bart trägt, mit Handschellen gefesselt und in Polizeigewahrsam genommen wurde. Auf einem anderen weit verbreiteten Foto ist der Körper einer Person, anscheinend Rushdie, liegend zu sehen, während vier Männer versuchen, ihn wiederzubeleben.

Jahrelang Mordrohungen ausgesetzt

Rushdie war vor allem wegen angeblicher Blasphemie in seinem Buch "Die satanischen Verse" in der islamischen Welt in die Kritik geraten. Einige Muslime fühlten sich durch das Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt. 1988 wurde das Buch in vielen islamischen Ländern verboten. 1989 sprach das damalige geistliche und politische Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ruhollah Khomeini, eine sogenannte Fatwa zur Tötung Rushdies aus. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Rushdie musste untertauchen, erhielt Polizeischutz. Von diesem Aufruf an alle Muslime war die iranische Führung später abgerückt.

Bestürzte Reaktionen

Die Tat löste weltweit Entsetzen aus. Der US-amerikanische Autorenverband PEN America zeigte sich schockiert, Rushdie ist ein ehemaliger Präsident des Verbandes. "PEN America ist schockiert und entsetzt über die Nachricht von einem brutalen, vorsätzlichen Angriff auf unseren ehemaligen Präsidenten und treuen Verbündeten Salman Rushdie, auf den Berichten zufolge mehrfach eingestochen wurde, während er auf der Bühne des Chautauqua Institute im Bundesstaat New York sprach", hieß es in einem von dem Verband veröffentlichten Statement der Vorsitzenden Suzanne Nossel am Freitag. "Uns fällt kein vergleichbarer Fall eines öffentlichen gewaltsamen Angriffs auf einen Schriftsteller auf amerikanischem Boden ein."

Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul bezeichnete den Angriff auf Rushdie als "schreckliches Ereignis". "Unsere Gedanken sind nach diesem schrecklichen Ereignis bei Salman und seinen Lieben. Ich habe die Staatspolizei angewiesen, bei den Ermittlungen weiterzuhelfen, wenn dies erforderlich ist", schrieb Hochul am Freitag auf Twitter. Sie dankte den Einsatzkräften für ihre schnelle Reaktion.

Der US-Senator und Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, schrieb am Freitag auf Twitter: "Dieser Angriff ist schockierend und entsetzlich. Er ist ein Angriff auf die Rede- und Gedankenfreiheit, die zwei Grundwerte unseres Landes und der Chautauqua Institution sind." Er hoffe, dass sich Rushdie schnell und vollständig erhole und der Täter zur Rechenschaft gezogen werde.

Zuletzt ohne Einschränkung gelebt

Geboren wurde Rushdie im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay). Er studierte später Geschichte am King's College in Cambridge. Seinen Durchbruch als Autor hatte er mit dem Buch "Mitternachtskinder" ("Midnight's Children"), das 1981 mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet wurde. 1992 wurde Rushdie mit dem Österreichischen Staatspreises für europäische Literatur ausgezeichnet.

Nach Angaben seines Verlags aus dem vergangenen Jahr hätte die Fatwa des Ayatollahs für Rushdie inzwischen aber längst keine Bedeutung mehr. Er sei nicht mehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und brauche auch keine Bodyguards mehr. Die Jahre des Versteckens gingen jedoch nicht spurlos an ihm vorüber. Er verarbeitete diese Zeit in der nach seinem Aliasnamen benannten Autobiografie "Joseph Anton" aus dem Jahr 2012.

(APA/dpa)