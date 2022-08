Best of Portugal in Wien: Pasteis de Nata und Portwein

In ihrem Geschäft Best of Portugal in der Radetzkystraße holt Maria Júlia Sampaio Mariz Hladschik ein Stück ihrer Heimat nach Wien.

Eine portugiesische Fahne hängt an der Wand, der süße Duft von Pasteis de Nata liegt in der Luft und die Regale sind gut gefüllt mit Portwein. In der Radetzkystraße hat sich die Portugiesin Maria Júlia Sampaio Mariz Hladschik einen kleinen Traum erfüllt und den Delikatessenladen Best of Portugal eröffnet.

„So habe ich hier immer ein Stück meiner Heimat“, erzählt sie. Die Bandbreite der Produkte, die sie im Geschäft anbietet, ist groß: Es gibt Bacalhau (getrockneter und gesalzener Kabeljau), portugiesische Tomatenmarmelade und Liköre, aber auch Schmuck, Taschen aus Kork und Keramikschüsseln. Auch Azulejos, die typischen portugiesischen Fliesen, kann man bei Sampaio Mariz Hladschik kaufen. „Ich arbeite bei all meinen Produkten wenn möglich mit kleinen portugiesischen Firmen zusammen, die hohe Qualität anbieten.“