FBI fand "Top Secret"-Dokumente bei Trump

Bei der Razzia in Mar-a-Lago haben FBI-Beamte mehrere Unterlagen aus Trumps Zeit im Weißen Haus sichergestellt, die höchsten Geheimhaltungsstufen unterliegen. Berichten zufolge könnte es sich dabei um Informationen zu Nuklearwaffen handeln.

New York/Washington, D. C. Die Razzia bei Ex-Präsident Donald Trump sorgt in den USA nach wie vor für Aufregung. Die „Washington Post“ berichtete, dass die Hausdurchsuchung auf einem schwerwiegenden Verdacht fuße: nämlich, dass der Ex-Präsident Dokumente über Atomwaffen in Mar-a-Lago, seinem Wohnsitz in Florida, aufbewahrt habe. Solche Dokumente unterliegen den höchsten Geheimhaltungsstufen.

Den „New York Times“ zufolge hätten die Beamten des Federal Bureau of Investigation (FBI) auch Material rund um hochsensible US-Operationen im Ausland gesucht. Ob das FBI diese Dokumente tatsächlich gefunden hat, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Ein redigiertes Sicherstellungsprotokoll, das am Freitag veröffentlicht werden sollte und vorab dem „Wall Street Journal“ vorlag, stellt allerdings fest: Die Beamten nahmen elf Datensets aus Mar-a-Lago mit, die als geheim eingestuft sind. Darunter befinden sich auch Daten aus der höchsten Klassifizierungsstufe, „Top Secret“. Insgesamt hätten die FBI-Agenten am Montag rund 20 Boxen voll mit Unterlagen und Gegenständen sichergestellt – unter anderem Informationen mit dem Vermerk „Präsident von Frankreich“.