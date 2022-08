FBI fand "Top Secret"-Dokumente bei Trump

Bei der Razzia in Mar-a-Lago haben FBI-Beamte mehrere Unterlagen aus Trumps Zeit im Weißen Haus sichergestellt, die höchsten Geheimhaltungsstufen unterliegen. Berichten zufolge könnte es sich dabei um Informationen zu Nuklearwaffen handeln.

New York/Washington, D. C. Die Razzia bei Ex-Präsident Donald Trump sorgt in den USA nach wie vor für Aufregung. Die „Washington Post“ berichtete, dass die Hausdurchsuchung auf einem schwerwiegenden Verdacht fuße: nämlich, dass der Ex-Präsident Dokumente über Atomwaffen in Mar-a-Lago, seinem Wohnsitz in Florida, aufbewahrt habe. Solche Dokumente unterliegen den höchsten Geheimhaltungsstufen.

Den „New York Times“ zufolge hätten die Beamten des Federal Bureau of Investigation (FBI) auch Material rund um hochsensible US-Operationen im Ausland gesucht. Ob das FBI diese Dokumente tatsächlich gefunden hat, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Ein redigiertes Sicherstellungsprotokoll, das am Freitag veröffentlicht werden sollte und vorab dem „Wall Street Journal“ vorlag, stellt allerdings fest: Die Beamten nahmen elf Datensets aus Mar-a-Lago mit, die als geheim eingestuft sind. Darunter befinden sich auch Daten aus der höchsten Klassifizierungsstufe, „Top Secret“. Insgesamt hätten die FBI-Agenten am Montag rund 20 Boxen voll mit Unterlagen und Gegenständen sichergestellt – unter anderem Informationen mit dem Vermerk „Präsident von Frankreich“.

Minister stimmte Razzia persönlich zu

Das Sicherstellungsprotokoll und auch der Durchsuchungsbeschluss der Razzia wurden auf Ersuchen des Justizministeriums von einem Gericht in Florida veröffentlicht. Justizminister Merrick Garland begründete dies mit dem hohen öffentlichen Interesse an dem Fall. Trump hätte als Betroffener der Veröffentlichung widersprechen können, begrüßte den Schritt aber in einer Nachricht auf seinem Social-Media-Netzwerk, „Truth Social“.

Garlands höchst unüblicher Schritt, sich zu der Aktion in Florida zu äußern, folgte auf tagelange aufgeheizte Rhetorik von Trump-Anhängern. Sie hatten etwa kritisiert, dass das Ministerium die Umstände für die Razzia nicht öffentlich gemacht habe.

Dabei ist das die Praxis des Ministeriums: Laufende Ermittlungsverfahren bleiben in der Regel unkommentiert, auch, um Betroffenenrechte zu schützen. Am Montag hatte Trump selbst die Razzia publik gemacht. Garland erklärte, er habe die Durchsuchung persönlich freigegeben.

Akten nachträglich übermittelt

Das Justizministerium geht der Frage nach, ob Trump unrechtmäßig Dokumente aus seiner Zeit im Weißen Haus aufbewahrt hat. Als er im Jänner 2021 das Amt verließ, hätte er alle Unterlagen dem Nationalarchiv überlassen müssen. Angestoßen wurde der Fall, als Trump nachträglich 15 Kisten Unterlagen an das Nationalarchiv schickte.

Zu einer tödlichen Auseinandersetzung kam es indes in Cincinnati im Bundesstaat Ohio, wo ein Mann versuchte, in ein FBI-Gebäude vorzudringen. Er starb bei einem Schusswechsel mit Beamten, nachdem diese über Stunden mit dem Mann ergebnislos über eine Aufgabe verhandelt hatten. Er soll in kugelsicherer Montur zu der Dienststelle gekommen sein.

Sein Motiv ist bisher nicht bekannt; US-Medien nannten bereits den Namen des Mannes. Der Nachrichtensender NBC berichtete, er habe sich am Angriff auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 in Washington, D. C. beteiligt. An diesem Tag hatten Unterstützer des damaligen Präsidenten Trump gewaltsam den Sitz des Repräsentantenhauses und des Senats gestürmt, um die Bestätigung von Joe Biden als Präsident zu verhindern. Die „New York Times“ berichtete, Ermittlungsbehörden würden prüfen, ob der Mann einer rechtsextremen Gruppierung nahegestanden sei. Medien veröffentlichten zudem Beiträge auf „Truth Social“, in denen eine gleichnamige Person einen Angriff auf das FBI ankündigte.