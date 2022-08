Lobnig und Schöberl zogen bei EM in München ins Finale ein

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig läuft am Sonntag in München in Richtung Medaille aus.

Magdalena Lobnig sowie Julian Schöberl haben bei der Ruder-EM im Rahmen der European Championships in München den Einzug ins A-Finale geschafft. Die Olympiadritte aus Kärnten wurde am Samstag in ihrem Einer-Semifinallauf in 8:10,36 Min. Zweite hinter Virginia Diaz Rivas, die Spanierin war rund vier Sekunden schneller. Julian Schöberl kam im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer als Dritter in seinem Semifinale ins Ziel und rudert wie Lobnig am Sonntag um Medaillen.

Lobnig erzielte die insgesamt viertbeste Zeit. Am schnellsten war die Siegerin des anderen Halbfinales, die Niederländerin Karolien Florijn (7:59,10). Das Finale mit der 32-jährigen Kärntnerin findet am Sonntag um 13.30 Uhr statt. Für Schöberl, der die insgesamt fünftbeste Zeit im Semifinale erzielte, wird es bereits um 11.20 Uhr ernst.