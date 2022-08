Bleiwurz: Himmelblaues für Falter

Die südafrikanische Bleiwurz liefert prachtvolle Ansichten und lockt das Taubenschwänzchen an.

Eine der hübschesten Kübelpflanzen, die himmelblaue Bleiwurz Plumbago auriculata, wächst in wärmeren Gefilden zu riesigen, halbe Fassaden berankenden Gewächsen heran. In unserem Klima ist die zwar große, doch trotz ihres Volumens in jedem Blatt und in jeder Blüte zart wirkende Pflanze nicht winterhart und muss vor dem Frost an einen entsprechenden Platz geschleppt werden. Die südafrikanische Bleiwurz ist eine Liebhaberin voller Sonne, und sie erweist sich als sehr hitzetolerant.