Länge über alles: Die Hochsee-Elysien der Superreichen

(c) Universal Images Group via Getty (REDA&CO)

Der Größenwahn kennt keine Grenzen, auch nicht in Zeiten galoppierender Inflation. Nie zuvor gab es einen vergleichbaren Run auf Gigajachten. Superreiche übertrumpfen einander mit Rekorden bei Länge und Kaufpreis. Für sie gelten ohnehin andere Regeln – um die Umwelt sollen sich andere kümmern.

Wer in den Neunzigerjahren in Monaco vorbeikam, musste es kennen: das größte Schiff im Hafen. Nicht nur, weil es schwer zu übersehen war. Wie ein schwimmendes Wahrzeichen lag es die allermeiste Zeit des Jahres vor Anker, am prominentesten Platz des Port Hercule.

Staatsoberhaupt Fürst Rainier, der 2005 verstarb, besaß selbst eine stattliche Jacht, und seine glamouröse Hochzeit mit Grace Kelly in den Fifties hatte er auf der Christina O gefeiert, dem zum Jet-Set-Tummelplatz umgebauten Kriegsschiff des legendären Tanker-Tycoons Aristoteles Onassis.