Feierlaune bei den Herstellern von Supercars und Luxusautos: Die Branche verzeichnet historische Rekorde.

Eines der schnellsten Autos der Welt hat zunächst einmal kräftige Verspätung eingefahren: Ursprünglich hätten erste Exemplare des über 1000 PS starken AMG One im Jahr 2019 in den Verkauf gehen sollen. Die Produktion in aufwendiger Handarbeit startete aber erst vor wenigen Tagen.

Dergestalt waren die technischen Schwierigkeiten, den Antrieb eines Formel-1-Autos in ein für die Straße zugelassenes Modell zu verpflanzen, dass Mercedes-Chef Ola Källenius frank erklärte: „Ich muss mir die Sitzungsprotokolle noch einmal ansehen, aber ich bin sicher, dass wir betrunken waren, als wir Ja sagten.“