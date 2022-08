Hunderte Kilometer an der dänischen Ostsee unterwegs

Klein und gemütlich: ein Tiny House direkt am Meer. In Dänemark lernt man, was „Hygge“ bedeutet.

Dem Meer so nah: Der dänische Küstenradweg führt durch einsame Landschaften, belebte Dörfer, auf Inseln und auf Fähren.

Wenn der Muskelkater in den Beinen beim Aufstehen an die am Vortag zurückgelegten Kilometer erinnert. Wenn die Radschuhe dann aber schon wieder parat stehen, die Reifen nachgepumpt werden wollen. Und man sich, ohne groß darüber nachzudenken, was man am heutigen Tag nicht alles erledigen muss, auf sein Rad schwingt und in die Pedale tritt, dann ist klar: Es wird ein guter Tag.

Im Juni ging es für mich nach Dänemark auf den Ostsee-Radweg, die „Østersørute“. Er erstreckt sich über rund 830 Kilometer der Küste entlang. Man startet in Padborg, direkt an der Grenze zu Deutschland und nahe Flensburg. Wer die gesamte Tour fährt, die insgesamt in 14 Etappen aufgeteilt ist, kommt am Ende wieder dort an.