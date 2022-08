Umwelt: Unheil durch Heilmittel

Auch Medikamente verschmutzen die Umwelt, vor allem, via Abwasser, die aquatische. Forscher fordern deshalb ein „Ergrünen der Apotheke“.

Ende der 90er-Jahre gerieten die Geier Asiens, die Millionen zählten, binnen kürzester Zeit an den Rand des Aussterbens, das brachte die Parsen in Bedrängnis – eine Religionsgemeinschaft, die ihre Toten von Geiern bestatten lässt –, aber nicht nur sie: Über Tierkadaver machten sich nun verwilderte Hunde her, sie verbreiteten Tollwut, und sie schafften nicht alle weg, viele Nutztiere, die an Seuchen gestorben waren, blieben liegen und gefährdeten mit ihren Erregern die anderen. Was dahinter stand, war mysteriös, erst 2004 kam Lindsay Oaks (Washington State University) der Ursache auf die Spur: Sie heißt Diclofenac und war (und ist) ein Medikament, das in der Human- und Tiermedizin gegen Entzündungen eingesetzt wird: War es in einem Kadaver, über den sich Geier hermachten, verendeten sie an Nierenversagen (Nature 427, S. 620).

Das war der bisher spektakulärste Fall, in dem ein Segen der Medizin für die einen zum Fluch für die anderen wurde, der einzige ist er nicht, erdweit werden etwa die Mistkäfer von Ivermectin dezimiert, einem bei Rindern eingesetzten Entwurmungsmittel, von dem große Teile mit den Fäkalien abgehen (Science of the Total Environment 618, S. 219). Aber nicht nur durch die Körper von Tieren geht vieles durch: Schon in den 70er-Jahren fiel in Vorflutern – das sind die Gewässer unterhalb von Kläranlagen – in London und Berlin auf, dass männliche Fische verweiblichten, dieses Rätsel löste sich im Vergleich mit Lissabon, wo das Phänomen nicht auftrat: Unter den dortigen Katholiken war die Antibabypille verpönt, in den prostestantischen Metropolen war sie breit im Gebrauch.