Keine Angst vor Trumps Truppen

Die Durchsuchung von Donald Trumps Anwesen war eine US-Premiere, aber rechtsstaatlich konsequent. Auch wenn er die Aktion für sich nutzt: Ihn gewähren zu lassen kann keine Alternative sein.

Die „New York Times“ zitiert dieser Tage einen Rat, den Donald Trump – damals Geschäftsmann – gern Mitarbeitern gab: „It's the little things that get you.“ Also in etwa: Es sind die Kleinigkeiten, die dich drankriegen.

Genau die könnten ihn nun erwischen. Wobei die illegale Mitnahme von Dokumenten aus dem Weißen Haus natürlich nicht per se eine „Kleinigkeit“ ist, sondern nur, wenn man sie mit dem vergleicht, was dem Ex-Präsidenten sonst vorgeworfen wird – wie das Aufhetzen zur gewalttätigen Erstürmung des Kapitols. Gemessen daran geht es aktuell „nur“ um ein paar Kisten Papier.