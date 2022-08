Schwerer Verkehrsunfall nahe Schladming: Drei Tote

Vier Personen wurden bei dem Zusammenstoß in den Wracks eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr auf der Ennstal Straße in der Steiermark. Drei Menschen sind gestorben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Ein Kastenwagen stieß frontal gegen einen Klein-SUV mit Anhänger.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ennstal Straße (B320) in der Steiermark bei Schladming (Bezirk Liezen) sind am Montag kurz vor 7.00 Uhr drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Liezen. Ein Kastenwagen war auf der Umfahrung Schladming frontal gegen einen Klein-SUV geprallt, der einen Auto-Anhänger mitzog. Vier Personen wurden bei dem Zusammenstoß in den Wracks eingeklemmt.

Sie wurden von den Rettungskräften mit hydraulischem Gerät befreit. Die beiden Schwerverletzten wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Den Einsatzkräften habe sich am Unfallort ein "schreckliches Bild" geboten, hieß es in der Aussendung. Nach der Bergung der Menschen holten die Retter auch noch zwei Hunde aus dem Kastenwagen. Die unverletzten Vierbeiner wurden vorerst in die Obhut eines Tierheims gegeben. Die Ennstal Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt.

(APA)